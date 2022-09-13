Pakistan’da açlık tehlikesi: Sel tarımın kalbini vurdu

Muson yağmurlarının buzları eritmesi ile oluşan sel, Pakistan’ın kalbi tarım kuşağını vurdu. Tüm ekinler zayi olurken, depolanan tahıl ve gübre selin etkisiyle yok oldu. Tarımın bel kemiği olan on binlerce küçük çiftçi geri dönülemez oranda zarar etti. Bu durum, Pakistan’ın önümüzdeki yıllarda büyük bir açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Arz eksikliğinin gıda fiyatlarında yükselmeyi getirmesi ve bunun da enflasyonu artırmasından endişe ediliyor. 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışın vurduğu Pakistan, haziran-eylül arasındaki muson döneminde son 30 senedeki yıllık ortalama yağış miktarının 5-6 katına maruz kaldı.

Bin 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve en az 13 bin insanın yaralandığı afet sonucu –tarım kuşağı da dahil olmak üzere– ülkenin yaklaşık üçte biri suyla kaplandı. 750 bin çiftlik hayvanı telef oldu. Pakistan Planlama Bakanı Ahsan İkbal, selden kaynaklanan hasarın 10 milyar dolarlık ilk tahminlerden ‘çok daha büyük’ olacağını kaydetti.

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Uzmanlar, ülkenin tarım sektörünün aldığı darbenin dünya genelinde hissedilebileceği konusunda uyarıyor. Zira Pakistan, özellikle pamuk ve pirinçte dünyanın önde gelen üreticilerinden ve ihracatçılarından.

Tekstil endüstrisi hasar aldı

Ülkenin pamuk mahsulünün yaklaşık yarısının yok olduğunu belirten yetkililer, ABD’den Çin’e kadar diğer büyük üreticilerin aşırı hava koşullarından etkilenmesi nedeniyle pamuk fiyatlarının yükseldiği bir yılda, küresel pamuk üretiminin ağır darbe alacağını ifade etti. Pakistan’ın gayrisafi milli hasılasının yüzde 10’unu oluşturan tekstil endüstrisinde pamuğun kaybının, ekonomik iyileşme umutlarını sekteye uğratabileceği kaydedildi. Yetkililer, zararın ve ekonomik kayıpların ülke genelinde yıllar boyunca hissedileceği konusunda uyardı. Ayrıca ülkenin gıda arzının yaklaşık üçte birini üreten Sind eyaletinin, yağışlardan en çok etkilenenler arasında olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütüne göre, yağış eyalet mahsullerinin yaklaşık yüzde 50’sine zarar verdi. Bununla birlikte bu yılki ekim döneminde ekimin yapılamayacak olmasının krizi daha da artıracağı belirtildi. Üç aydır devam eden yağışlardan, 33 milyondan fazla kişi etkilendi.

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