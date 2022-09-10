Dünya Pakistanın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40ı sel sonucu yıkıldı
ASYA

Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı

Pakistan’da haziran ayından bu yana devam eden muson yağmurları sonucu bin 396 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 bin okul hasar gördü.

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Haber Merkezi AA
Pakistanın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40ı sel sonucu yıkıldı
Yağışlar nedeniyle okulların yüzde 40'ı yıkıldı.

Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500’den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.

Yetkililer, bu durum sebebiyle devlet okullarına kayıtların yüzde 50 oranında düşeceğini ve binlerce çocuğun temel eğitim alamayacağından endişe ediyor.

MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12’nci uçak da Pakistan’a ulaştı
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MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12’nci uçak da Pakistan’a ulaştı

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde “kamp okulları” kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor.

Samsun'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım
GÜNDEM
Samsun'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü. Sindh eyaletinde 578 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye'den kardeş ülke Pakistan'a yardım eli: 12’nci uçak da ulaştı
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Türkiye'den kardeş ülke Pakistan'a yardım eli: 12’nci uçak da ulaştı
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere Türkiye'den havalanan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Sel felaketlerinden büyük zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ülkemizin yardım elini ulaştırmaya devam ediyoruz. İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı.' ifadelerine yer verildi.
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