Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı

Dünya

Balkanlar’ın büyük ağabeyi Erdoğan

Erdoğan’ın üç günlük Balkan gezisinde bölge halkının sevgisi ve ilgisi büyüktü. Saraybosna, Belgrad ve Zagreb caddeleri, meydanları, dükkanlar ve parklar Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Balkan halkı Türkiye’yi ve Erdoğan’ı bölgenin ağabeyi olarak görüyor. Bölgedeki Müslümanlar, “ağabey” olarak gördükleri Erdoğan’a cami, yol gibi taleplerini de iletiyorlar.