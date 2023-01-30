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Pakistan’da camide intihar saldırısı düzenlendi: 28 ölü, 120 yaralı

Pakistan’ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.

12:10 . 30/01/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Pakistan’ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırının bilançosu netleşiyor. Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim tarafından yapılan açıklamada, en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı doğrulandı. Yaralılar arasındaki en az 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Asim, halka kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

Öte yandan, görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

Enkaz altında kalanlar var

Polis Sikandar Khan patlamanın şiddetiyle caminin bazı bölümlerinde çökme meydana geldiğini söyledi. Khan, enkaz altında kalan kişiler için arama çalışması başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, patlamanın ardından eyalet sağlık yetkilileri tarafından şehir genelinde acil durum ilan edildi.

Terör saldırıları arttı

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.


#Pakistan
#Cami
#Patlama
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Pakistan’da camide intihar saldırısı düzenlendi: 28 ölü, 120 yaralı
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