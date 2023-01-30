Pakistan’da camide intihar saldırısı düzenlendi: 28 ölü, 120 yaralı

Pakistan’ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırının bilançosu netleşiyor. Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim tarafından yapılan açıklamada, en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı doğrulandı. Yaralılar arasındaki en az 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Asim, halka kan bağışı yapma çağrısında bulundu.