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Dünya Pakistanda meclis üstünlüğü muhaliflere geçti
ASYA

Pakistan'da meclis üstünlüğü muhaliflere geçti

Pakistan’da hükümeti, ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğünü kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda meclis üstünlüğü muhalefet bloğuna geçti
Pakistan'da meclis üstünlüğü muhalefet bloğuna geçti.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman,Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari ve iktidar ile kurduğu ittifaktan bugün ayrıldığını açıklayan Birleşik Halk Hareketi'nden (MQM-P) Halid Makbul Sıddıki ortak basın toplantısı düzenledi.

MQM-P’li siyasetçi Sıddıki, burada yaptığı açıklamada, 7 milletvekiliyle güvensizlik oylamasında Başbakan Han’a karşı muhalefetin yanında yer alacaklarını açıkladı.

Başbakan Han'ın ittifak kurduğu ve mecliste 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ile bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP) daha önce muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu.

Mevcut durumda 178 vekille iktidarda olan hükümetin sandalye sayısının meclis çoğunluğu için gerekli olan 172'nin altına düşerek 166'ya gerilediği görülüyor.

Hükümete istifa çağrısı

PML-N lideri Şerif, İslamabad'da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Başbakan Han'ın parlamentoda çoğunluğu kaybettiğini ve istifa etmesi gerektiğini belirtti.

PPP lideri Zerdari de iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ile ittifaktan ayrılarak güvensizlik oylamasında muhalefetin yanında yer alacağını açıklayan MQM-P'ye teşekkür ederek bunu tarihi bir karar olarak niteledi.

Zerdari de Başbakan Han'ın mecliste çoğunluğu kaybettiğine dikkati çekerek "Başbakan Han'ın istifa etmekten başka seçeceği yok." dedi.

"PML-N lideri Şerif'in yakında Başbakan seçileceğini" dile getiren Zerdari, tüm muhalif partilere PTI hükümetine karşı verdikleri tarihi mücadele için teşekkür etti.

Başbakan Han'ın konuşması ertelendi

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması öncesi ülkede hareketli günler yaşanıyor.

Senatör Faysal Cavid, Başbakan Han'ın bugün gerçekleştirmeyi planladığı ulusa sesleniş konuşmasının ertelendiğini duyurdu. Han, 27 Mart'ta muhalefet partilerinin güvensizlik oyu girişiminin hükümete karşı hazırlanan yabancı finansmanlı bir komplonun parçası olduğunu söylemişti. Basında, Han'ın bugün bu komploya dair açıklama yapacağı belirtilmişti.

Han'ın ittifak kurduğu MQM-P partisinden kabinede görev alan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Aminul Hak bugün görevlerinden ayrılmıştı.

Görevden alınması için 172 oy gerekiyor

Pakistan Ulusal Meclisi 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Basına göre Başbakan Han'ın ittifak kurduğu partilerden bazılarının muhalifleri destekleyeceğini açıklamasıyla hükümetin mevcut durumdaki oy sayısı 164, muhalefetin de 176 olarak görülüyor. Parlamentoda bir milletvekili bulunan Cemaat-i İslami tarafsız kalacağını açıklamış, bir milletvekili ise hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, iktidardaki PTI'nın en az 13 milletvekili de Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oturuma ilişkin tartışmanın yarın başlaması bekleniyor. Oylamanın ise bir hafta içerisinde yapılması öngörülüyor.

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