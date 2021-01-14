Pakistan’dan Çavuşoğlu’na devlet nişanı: Erdoğan'a Cammu Keşmir teşekkürü

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için İslamabad’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na devlet nişanı takdim etti. Çavuşoğlu, başkent İslamabad’daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi tarafından kabul edildi.

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ceza kesilen sosyal medya şirketlerine tepki: Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Sanal dünyada terör propagandasına ve terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin. Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin' dedi. BiP'te paylaş

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Alvi, Cinnah Salonu’nda düzenlenen törende Çavuşoğlu’na “Hilal-i Pakistan” nişanını takdim etti. Pakistan ile Türkiye’nin çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülkenin bundan memnun olduğunu ifade eden Alvi, Ankara ve İslamabad’ın ekonomik ve kültürel ilişkileri artırması gerektiğine işaret etti.

KEŞMİR TEŞEKKÜRÜ

Türkiye’ye Cammu Keşmir’deki ilkesel duruşu için teşekkür eden Alvi, Çavuşoğlu’ndan BM Genel Kurulu’nda Keşmir meselesini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi. Türkiye’nin uluslararası arenada Pakistan’ı desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, Pakistan’ın Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan’a desteğine de teşekkür etti. Her iki taraf, İslamofobi, nefret suçları ve İslam’a karşı diğer hoşgörüsüzlükler ile mücadelede ortak girişimler konusunda yakın çalışmanın önemini vurguladı.

MAARİF VAKFI’NA KAMU STATÜSÜ

Çavuşoğlu ayrıca Pakistanlı mevkidaşı ile biraraya geldi. İki bakanın baş başa görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Heyetlerarası toplantının ardından Çavuşoğlu ile Pakistan Eğitim Bakanı Mahmud tarafından Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmayla TMV’nin, Pakistan’da uluslararası STK olarak tanımlanan tüzel kişiliği kamu kurumu statüsüne taşındı. TMV, Pakistan’da 10 şehirde, 27 kampüste 12 binin üzerinde öğrenciye eğitim veriyor.

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