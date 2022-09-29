Dünya Papa Franciscusten Ukrayna açıklaması Bu bir dünya savaşı
AVRUPA

Papa Franciscus'ten Ukrayna açıklaması: Bu bir dünya savaşı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir savaş yaşandığını ve bunun sadece Rusya-Ukrayna savaşı olarak düşünmenin hata olduğunu, bunun bir dünya savaşı olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Papa Franciscusten Ukrayna açıklaması: Bu bir dünya savaşı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus

Vatikan'a yakın haber sitelerinde yer alan habere göre, Papa, 15 Eylül'de Kazakistan'a yaptığı ziyaret sırasında bazı Cizvit rahiplerle de bir araya geldi.

Papa Franciscus’un bu ziyaret sırasında Cizvit yayın organı Civilta Cattolica'ya demeç verdiği ve burada bu görüşme sırasında, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına değindiği aktarıldı.

Katoliklerin ruhani lideri, "Devam etmekte olan bir savaş var. Bence bunu iyilerin ve kötülerin yer aldığı bir kovboy filmi gibi düşünmenin bir hata olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş olduğunu düşünmek de bir hatadır, o kadar. Hayır, bu bir dünya savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Papa, daha önce gerçekleştirebileceğini açıkladığı Ukrayna ziyaretinin şu aşamada gündemde olmadığını da kaydetti.

Papa Franciscus ayrıca, Kazakistan’dayken kendisine bazı Ukraynalı davetlilerin geldiğini, bunlardan birinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin esir değişiminden sorumlu askeri yetkilisi olduğunu ve bu kişinin 300 kişilik esir listesi vererek bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sorduğunu anlattı. Papa, bunun üzerine kendisinin de doğrudan Rus elçisine bu konuyu aktardığını söyledi.

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