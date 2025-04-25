Papa Francis'in cenazesine 50'den fazla dünya lideri katılacak

Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis 'in cenaze töreni için son hazırlıklarını sürdürüyor.





Şiddetli zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Francis, 21 Nisan 2025'te inme ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.





Katoliklerin ziyaret edip şükranlarını sunabilmesi için Francis'n naaşı, yarına kadar Aziz Petrus Bazilikası'nda ziyaretçilere açık tutulacak.





50'den fazla devlet başkanı törene katılacak





Aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de bulunduğu 50 devlet başkanının cumartesi günkü cenazeye katılmak üzere bugün Roma'ya gitmesi bekleniyor.









Putin katılacak mı?





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Nisan 2025 tarihinde Roma'da düzenlenecek olan Papa Francis'in cenaze törenine katılmayacak. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in cenazeye katılma planının olmadığını açıkladı





Savaş uçakları ve keskin nişancılarla güvenlik önlemi





İtalyan ve Vatikan yetkilileri cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus Bazilikası'nın çevresini sıkı güvenlik altına aldı; insansız hava araçları engellendi, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi ve savaş uçakları hazır bekletildi.





Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İngiltere Prensi William'ın da aralarında bulunduğu en az 130 yabancı delegasyonun katılması beklenen cenaze töreninde, uçuşa yasak bölge uygulanacak.





Geceden sıraya girdiler





Tabutu yerel saatle akşam 8'de üst düzey kardinallerin katılacağı bir törenle kapatılacak olan Francis'e son saygılarını sunmak için on binlerce kişi, şimdiden saatlerce kuyrukta beklemeye başladı.





Yeni bir papa seçilene kadar Vatikan'ın günlük işlerini yürüten Camerlengo Kardinal Kevin Farrell, “Tabutun Mühürlenmesi Ayini”ne başkanlık edecek.









Sade bir tören istemişti





Cenaze töreninin ardından Francis'in tabutu, en sevdiği kilise olan Roma'daki Santa Maria Maggiore Papalık Bazilikası'na gömülmek üzere yürüyerek götürülecek.





Toprağa gömülecek olan Francis'in sade mezarının üzerinde sadece tek bir kelime yer alacak: Franciscus.









Yeni Papa için seçim





Cenaze töreninin ardından gözler Francis'in halefini seçme sürecine çevrilecek. Dünyanın dört bir yanından kardinaller cenaze töreni ve yeni papayı seçecek konklav için Roma'ya dönüyor. Papa'nın yokluğunda kardinaller bir sonraki adımları kararlaştırmak üzere her gün toplanıyorlar.





Konklav için henüz bir tarih açıklanmadı, ancak bir papanın ölümünden en az 15 gün ve en fazla 20 gün sonra başlaması gerekiyor. Sadece 80 yaşın altındakiler (şu anda yaklaşık 135 kardinal) oy kullanma hakkına sahip.











