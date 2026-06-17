Papa'dan ABD-İran mutabakatına ilişkin açıklama

Tanrı'ya şükür ki, en azından cuma günü resmen imzalanması beklenen bir mutabakat zaptı var. Halen çözülmesi gereken çeşitli noktalar bulunduğu söyleniyor, ancak bunları savaş yoluyla değil, diyalog ve müzakere yoluyla çözmek her zaman daha iyidir. Bu nedenle bunun, gerçekten savaşa son verecek bir çözüm olmasını diliyorum."