Papa'dan ‘silahsızlanma' çağrısı: Derin düşünmeye ihtiyaç var

Papa, iletişim araçlarının dünyada herkesi anlık birbirine bağladığını ve kelimelerin büyük önem taşıdığını belirterek, “Onlar asla sadece kelime değildir; insan ortamlarını inşa eden gerçeklerdir. Kelimeler, insanları birleştirebilir veya bölebilir; hakikate hizmet edebilir ya da ondan faydalanabilir. Kelimeleri silahsızlandırmalıyız ki, zihinleri ve dünyayı da silahsızlandıralım. Derin düşünmeye, sükunete ve olayların karmaşıklığını anlamaya büyük bir ihtiyaç var. Savaş, toplulukları ve çevreyi yok etmekten başka bir şeye yaramaz, çatışmalara çözüm sunmaz. Diplomasiye ve uluslararası kuruluşlara yeni bir can ve güvenilirlik kazandırılmalı” ifadelerini kullandı.