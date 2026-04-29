Pentagon: İran Savaşı’nın maliyeti 25 milyar dolar

22:5829/04/2026, Çarşamba
DHA
Yetkililer, çatışmaların ekonomik boyutunun netleşmesiyle Kongre’den ek bütçe talep edileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, İran Savaşı'nda harcamaların 25 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Savaşı'yla ilgili veriyi paylaştı. Pentagon yetkilileri, iki ayı aşan süreçte harcamaların 25 milyar dolara ulaştığını açıklayarak, bu tutarın büyük bir kısmının mühimmat harcamaları ve teçhizat bakımı için kullanıldığını aktardı.

Savaşın ilk altı gününde 11,3 milyar dolar harcandığı bilgisini anımsatan yetkililer, çatışmaların ekonomik boyutunun netleşmesiyle Kongre’den ek bütçe talep edileceğini kaydetti.




