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Dünya

Perrier maden suyunda dışkı kaynaklı bakteri tespit edildi: İki milyon şişe imha edildi

Fransa, içinde dışkı kaynaklı bakteri tespit ettiği ünlü maden suyu markası Perrier'de dışkı kaynaklı bakteri bulunduğunu tespit etti. İki milyon şişe imha edildi. Geçtiğimiz günlerde yoksul ülkelere satılan bebek sütü ve tahıl ürünlerine şeker eklediği ortaya çıkmıştı.

16:54 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:07 - 27/04/2024 Cumartesi
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Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyu.
Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyu.

Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan bir kuyuda dışkı kaynaklı bakterilerin tespit edilmesi sonucu, Nestle grubuna bağlı Perrier markasına ait iki milyon şişe su imha edilme kararı alındı. Bu durumun, Mart ayında Fransa'nın güneydoğusunu etkileyen Monica fırtınasının ardından yaşanan şiddetli yağışlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Nestle ise kuyunun yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.


Hayvan ve insan dışkısında bulunan bakteri tespit edildi


Dünyanın dört bir yanında sıklıkla tüketilen ve sağlık açısında faydalı olan maden suyu hakkında son dönemlerde farklı markalara ait ürünler hakkında pek çok haber duyuldu. Son olarak ise Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu.


Bu kapsamda Fransız yetkililer önlem olarak kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti. Ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.


Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor. Kuyuda daha önce herhangi bir soruna rastlanıp rastlanmadığı da merak konusu oldu. Öte yandan Perrier marka maden suyu Türkiye'deki pek çok zincir markette de satılıyor.


Kaliteyi korumak için yasaklanmış uygulamalar kullanılmış


Nestle'ye göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.


#Maden Suyu
#Perrier
#Nestle
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