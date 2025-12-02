Yeni Şafak
Peru'da heyelan faciası: 12 ölü

11:442/12/2025, Salı
DHA
Peru'daki Ucayali Nehri kıyısında iki yolcu teknesinin heyelan nedeniyle batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Peru’nun Ucayali Bölgesi'ndeki Coronel Portillo eyaletinde yer alan Iparia Limanı'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle Ucayali Nehri'nde iki yolcu teknesi battı. Olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin kaybolduğu belirtildi.


Peru Sağlık Bakanlığı, 20 yaralının tedavi altına alındığını, kurtarma ekiplerinin 18 kişiyi sağ kurtardığını açıkladı.




