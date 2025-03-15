Pilot arkadaşlarım nerede: Halkımı vuramazdım

Hapisten çıktıktan sonra pilot arkadaşlarına neler olduğunu araştırdığını belirten Al-Tatari, “Hapisten çıktıktan sonra ilk fırsatta Sedneya Hapishanesi’ne gittim. Onlar hakkında araştırmalar yaptım ama neticeye ulaşamadım. Hepimiz şunu biliyoruz, bu insanlar öldürüldüler, yaşamıyorlar. Ama kabirleri nerede? Ailelerine bir bilgi vermek gerekiyor” dedi. Tartus Hapishanesi’nde tutulurken Aralık 2024’te devrim sonrasında özgür kaldığını belirten Al-Tatari, Suriye’deki yeni dönemden beklentilerini şöyle anlattı: “Hükümet denilince bir kişi değil birkaç kişi olur. Mevcut hükümet daha demokratik. Irkçılığı da tam anlamıyla bitirmek lazım. Türkiye’deki gibi bütün herkesi kapsayıcı olması lazım. Türkiye’de bir ırkçılık- ayrımcılık yok. Farklı gruplara var. Ama neticede bir devlet. Bütün ayrılıklara göre bir devlet. Bizde böyle olmasını istiyoruz”