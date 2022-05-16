PKK bu kez İsveç'i vurdu

Soğuk Savaş’tan bu yana tarafsızlık politikası izleyen İsveç ve Finlandiya, şimdi ‘Rusya endişesi’ nedeniyle NATO’ya girmek istiyor. İki ülke, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonu sonrası NATO’nun kapısını çaldı. Ancak Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine “terör örgütü PKK’ya desteklerinden” dolayı karşı çıkıyor. Özellikle İsveç, terörün Avrupa’daki merkezi konumunda. Terör örgütü PKK’ya verdiği destek İsveç’in üyeliğinin önündeki en büyük engel olacak. PKK, finansörü ve en büyük destekçilerinden biri olan İsveç’in de “ulusal güvenlik sorunu” haline geldi. İsveç, şimdi Türkiye’nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor. ABD, AB ve NATO da devreye girdi.

ÜÇLÜ ZİRVEDE BULUŞTULAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile önceki akşam yaptığı üçlü zirvede de yine PKK ve Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye verilen destekler ana gündem maddesiydi. Çavuşoğlu, toplantıda Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olası üyeliğine ilişkin Türkiye’nin tutumunun gerekçelerini anlattı. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç’in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik.”

FOTOĞRAFLAR VE BELGELERLE ANLATTIK

“Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayii ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık.”

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PYD/YPG’Yİ ÖRGÜT SAYMIYOR

Ann Linde ise “müzakerelerde çözüme ulaşamadıklarını” belirtti. Önceki gün “Avrupa Birliği gibi biz de PKK’nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz” diyen Linde, Çavuşoğlu ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada ise “Suriye’nin kuzeyindeki oluşum” diyerek PYD/YPG vurgusu yaptı. Linde, “Türkiye ile yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadık ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldık” ifadesini kullandı. Türk tarafı ile “Suriye’nin kuzeyindeki oluşumdan dolayı” anlaşamadıklarını kaydeden Linde, “Biz PKK’nın terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Kuzey Suriye’deki oluşum için aynı şeyi düşünmüyoruz, birçok NATO ülkesi de düşünmüyor. ABD ve diğer NATO ülkeleri gibi biz de Kuzey Suriye’deki Kürt örgütleri ile görüştük” dedi.

İSVEÇLİ BAKAN PROVOKE EDİCİ

Linde’nin bu açıklamalarına da dünkü açıklamasında değinen Bakan Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin açıklamalarının sorulması üzerine şunları söyledi: “İsveç Dışişleri Bakanı’nın bugüne kadarki açıklamaları da maalesef yapıcı değil, tam tersine provoke edici açıklamalara devam ediyor ama Finlandiya Dışişleri Bakanı’nın (Pekka Haavisto) açıklamaları ise gayet temkinli, çözülebileceğine yönelik inancını da söylüyor ve bunun bir günde olmayacağını da söylüyor. Olup olmayacağı konusunda da net bir şey söylemiyor.”

Teröre desteğe son verin

Finlandiya ve İsveç’in, Türkiye’ye yönelik özellikle savunma sanayi ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları devam ettirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “NATO’ya üye olacak bir ülkenin, bir NATO müttefiki ülke üzerinde kısıtlamaya gitmesi ya da izin vermemesi kabul edebilir değil” dedi. Görüşmede, Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlıkları ve beklentilerini dile getirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu iki ülkenin, Türkiye’nin endişelerinin giderilmesi noktasında önerilerinin olduğunu anlattı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin endişelerinin açık ve ortada olduğunu belirterek, “Sadece PKK terör listesinde diye bir geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Diğer konularda da ‘O zaman sizin endişelerinizi gidermek için bir çalışma yapalım’ önerisi geldi” açıklamasında bulundu.

GARANTİLERİNİN OLMASI LAZIM

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç’in terör örgütlerine desteğe son vermesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Bunu özellikle İsveç için söylüyorum. Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım ve bu sadece bu iki aday için de geçerli değil, müttefikler için de geçerli ve terör örgütlerine desteği kesinlikle sonlandırmaları gerekiyor. Türkiye gibi bir müttefike yönelik savunma sanayileri kısıtlaması ya da ihracat izinleriyle ilgili yasakların da kesinlikle kalkması lazım. Bu iki ülke ile ilgili güvensizlik ve endişe ortada. Özellikle de İsveç’le ilgili.”

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