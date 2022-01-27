PKK Haseke’de sivilleri öldürüyor

Suriye’nin Haseke bölgesinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ arasında yaşanan çatışmalar 7 günün ardından sona erdi. Çatışmalar kısa süreli sakinliğin ardından dün tekrar şiddetlendi.

ABD destekli YPG/PKK’lı teröristler, DEAŞ’lılarla bir hafta süren çatışmaları sonucunda Sanayi Hapishanesi’ni yeniden ele geçirdi. YPG/PKK’lı teröristler, ABD güçlerine ait zırhlı araçların desteğiyle hapishanenin DEAŞ’lıların elinde kalan son iç bölümlerine girdi.

Teslim olan DEAŞ’lılar, ABD güçlerine ait araçlarla Haseke’nin Kamışlı ilçesine, Malikiyye ve Şeddadi’deki hapishanelerine nakledildi. 20 Ocak’ta hapishaneden kaçabilen çok sayıda DEAŞ’lı halen bulunamadı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın cezaevinde DEAŞ ile hiçbir bağı bulunmayan çok sayıda sivili kurşuna dizdiği de gelen iddialar arasında.

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HER YERDE CESET VAR

The Guardian gazetesi, PKK mensuplarınca cezaevinde tutulanlar arasında en küçüğü 12 yaşında 700 çocuğun bulunduğunu duyurdu. Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children’den yapılan açıklamada da Haseke’deki hapishane çatışmalarında çok sayıda çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair ses kayıtlarına erişildiği belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HRW) Suriye araştırmacısı Sara Keyali, “Yaşları 12 ile 18 arasında değişen yüzlerce çocuk çatışmalarda mahsur kaldı. Elimize ulaşan ses kaydında bir çocuk ‘Her yerde ceset var’ diyerek yardım istiyor” açıklamasında bulundu.

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Evleri yağmaladılar

Haseke’de yaşananlar en çok bölgedeki Arap halkı vuruyor. Kentten 45 bin kişi ayrıldı. Arap nüfusun çoğu yerlerinden edilirken, YPG/PKK’lı teröristler ise boşalan evleri yağmalıyor. PKK’lı teröristler Sanayi Hapishanesi’nin bulunduğu Guveyran Mahallesi ve komşu ez-Zuhur Mahallesi ile civardaki köy ve çiftlikleri bastı. Haseke’de çok sayıda sivil de PKK’lı teröristler tarafından alıkonuldu.