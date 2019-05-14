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Dünya PKK ile işbirliği yapın
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ORTADOĞU

PKK ile işbirliği yapın

Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye’de Rakka, Deyrizor ve Haseke’deki Arap aşiretlere ‘PKK ile işbirliği yapın’ baskısı yapıyor. Suriye Aşiretler Meclisi Başkanı Rami el Dos, “BAE ve Suud merkezli istihbarat elemanları tehdit ve tacizlerle aşiret önderlerini PKK işbirlikçiliğine zorluyor. Kurulan korsan meclislere Kandil kadrosu da katılıyor” dedi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Terör örgütü PKK, ABD, BAE ve Suudi Arabistan'ın işgal bölgelerinde Demokratik Suriye Meclisi isimli korsan oluşum ilan etti.
Terör örgütü PKK, ABD, BAE ve Suudi Arabistan'ın işgal bölgelerinde Demokratik Suriye Meclisi isimli korsan oluşum ilan etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rakka, Deyrizor ve Haseke’de bulunan Arap aşiretlere PKK ile işbirliği baskısı yapıyor. Suriye Kabile ve Aşiretler Meclisi Başkanı Rami el Dos, işgal bölgelerinde terör örgütü PKK’ya karşı halkta her geçen gün artan öfkeye paralel olarak Körfez’den 'işbirliği yapın' baskısı geldiğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Rami el Dos, bu kapsamda bölgede kriz merkezi kurulduğunu ve Suudi Arabistan’la birlikte BAE istihbaratının etkin faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Toplantıya, Kandil kadrosundan Mazlum Kobani, İlham Ahmed, Salih Müslüm ve Emine Umer gibi terör elebaşıları katıldı.

AYN İSA’DA KORSAN MECLİS

Rami el Dos, terör örgütü PKK, ABD, BAE ve Suudi Arabistan'ın işgal bölgelerinde Demokratik Suriye Meclisi isimli korsan oluşum ilan ettiğini ifade etti. Terör örgütü üst düzey isimleri tarafından yönetilen korsan meclisin, Mayıs ayı başında Rakka’ya bağlı Ayn İsa ilçesinde sözde Suriyeli Aşiretler Çalıştayı düzenlediğini anlatan el Dos, “Kandil kadrosundan Mazlum Kobani, İlham Ahmed, Salih Müslüm ve Emine Umer gibi terör elebaşılarının katıldığı toplantı 2 gün sürdü” dedi.

Rami el Dos

HALKIN ZENGİNLİĞİNİ SÖMÜRÜYOLAR

Rami el Dos, şöyle devam etti: “ABD ve Fransız temsilcilerin de izlediği korsan çalıştayın katılımcılarına BAE’den toplantı öncesi yoğun bir biçimde 'katılın' baskısı yapıldı. Azez’de ilan edilen Kabile ve Aşiretler Meclisi, PKK ve işbirlikçilerini ziyadesi ile korkuttuğu için ve bölgede artarak devam eden tepkiler sebebi ile böyle bir yola başvurdular. Aramızda özgür irademizle güçlü bir bağ ve birlik oluşturduk. Şu an halkın tüm zenginliği PKK tarafından sömürülüyor ve yağmalanıyor. Benzinin litre fiyatı Araplara 150 Suriye Lirasına satılıyor ancak PKK’lılar için bu fiyat 50 Suriye Lirasına çekildi. Hangi yüzle Arap Aşiret Çalıştayı yapıyorlar. Yapılan basit bir medya şovundan ibaret.”

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Korsan meclis, Mayıs başında Ayn İsa'da sözde Suriyeli Aşiretler Çalıştayı düzenledi.

ORTAK İSTİHBARAT SERVİSİ KURULDU

“BAE ve Suudi Arabistan istihbarat servisleri Rakka’ya bağlı Tabka ilçesinde ABD Üssü içerisinde özel bölge kriz yönetim birimi kurdu. Ebu Enes ve Akiyd Abdurrezzak isimli iki isim tarafından yönetilen merkezin en büyük destekçisi ise Suudi Bakan Semir Sebhan. Bizim halkımız kendi topraklarında esir muamelesi görüyor. Ancak BAE ve Suud merkezli istihbarat elemanları tehdit ve tacizlerle aşiret önderlerini PKK işbirlikçiliğine zorluyor. Ayn İsa’ya katılan isimlerin tüm baskılara rağmen güçlü temsilciler yerine 3. ve 4. düzey isimlerden oluşması halkın PKK ve işbirlikçilerine öfkesini, tepkisini yeterince anlatıyor.”

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