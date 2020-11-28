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Dünya Terör örgütü PKKdan Ermenistan itirafı geldi
ASYA

PKK'dan Ermenistan itirafı: Azerbaycan'a karşı savaştık!

Terör örgütü PKK'dan Ermenistan itirafı geldi

Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun destek aldığı terör örgütlerinden biri de PKK olmuştu. 44 günlük savaşın ardından tarihi bir yenilgiye uğrayan Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı alırken, terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden teröristlerin Dağlık Karabağ’da Ermenistan saflarında savaştığına yönelik itiraf da geldi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu.

AZERBAYCAN ORDUSUNA KARŞI SAVAŞMIŞLAR

"Karabağ’a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz” diyen Gültekin’in, teröristlerin Azerbaycan’a karşı savaştığını ifade etti.

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Böylelikle PKK’lı teröristlerin Dağlık Karabağ’da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

BÜYÜK ÇÖZÜLME YAŞANIYOR

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti.

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Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, PKK/KCK terör örgütünün Karabağ’da Ermenistan’ın yanında yer alarak Ermenistan’ın Irak’ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi alçakça bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.

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