Dünya PKKlı teröristler rejimin himayesinde saldırıyor
ORTADOĞU

PKK'lı teröristler rejimin himayesinde saldırıyor

Suriye'nin doğusunda Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 30 kilometre derinlikte hiçbir PKK unsurunun kalmaması şartıyla ara verildi. Kamışlı dışında kalan sınır hattında ilk devriye faaliyetini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon bölgesinde temizlik faaliyetleri devam ediyor. Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Rusya ile varılan anlaşmaya rağmen örgüt militanları rejimin himayesinde ağır silahlarla TSK ve ÖSO mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
YPG'li teröristler rejimin kontrolü altındaki bölgelerden saldırı düzenliyor.
YPG'li teröristler rejimin kontrolü altındaki bölgelerden saldırı düzenliyor.

Tel Temr hattında sıcak çatışmalar devam ederken, Esed askerleri ile beraber TSK ve Suriye Milli Ordusu konvoyuna uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırı, PKK'lı militanları tarafından kayda alındı.

Aynı kare içerisinde Esed askerlerinin de yer aldığı videoda konuşan Dilgal isimli PKK'lı terörist, "Şu an bulunduğumuz köye girmek isteyen TSK ve SMO konvoyunu vurduk, bize çembere almaya çalışıyorlar. Bölgeyi terk etmeyeceğiz, direniyoruz" diye konuştu.

Teröristler, örgüt elebaşı lehine sloganlar attı.

Yenisafak.com'un bölgede konuştuğu sivil ve askeri kaynaklar, bölgede halen binlerce PKK'lı teröristin varlığını sürdürdüğünü ve çok sayıda ağır silahın da 'güvenli bölge' dahilinde savaşa hazır şekilde bekletildiğini söyledik.

  • PKK'lı teröistler Tel Tamr bölgesinde sabah saatlerinde uzun menzilli tüfeklerle TSK ve SMO konvoyuna saldırdı.

PKK'lı teröristler rejimin himayesinde saldırıyor
OYNAT 01:09
PKK'lı teröristler rejimin himayesinde saldırıyor
YPG'li teröristler, rejimin kontrolündeki bölgelerden TSK ve Suriye Milli Ordusu'na ağır silahlarla saldırdı. Teröristler saldırı sonrası PKK elebaşı lehine sloganlar attı.
Halkın arasına karıştı

Halkın arasına karıştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Beşiktaşta otobüs durağa daldı

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı

​Kazada yaralılar var, 3 kişiyi bıçaklayan sürücü denize atladı.
HDP kongresinde skandal

HDP kongresinde skandal

​Eli kanlı teröristler için ant içildi sloganlar atıldı.
Esed'in himayesinde saldırıyorlar

Esed'in himayesinde saldırıyorlar

PKK'lılar, rejim kontrolündeki bölgelerden saldırı düzenliyor.
DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

5 ildeki operasyonda dikkat çeken gözaltılar.
Erdoğan Suriye sınırında

Erdoğan Suriye sınırında

​Cumhurbaşkanı'na harekat merkezinde Barış Pınarı brifingi.
Nüfusta yeni dönem

Nüfusta yeni dönem

​İlk uygulama Ankara'da yapıldı.
Göstericiler petrol kuyularına giden yolları kapattı

Göstericiler petrol kuyularına giden yolları kapattı

​Irak'ta tansiyon düşmüyor.
Eğlence için ateş etmişler

Eğlence için ateş etmişler

​İsrail askerleri arkası dönük Filistinli gence ateş açtı.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kirli plan devrede

Kirli plan devrede

PKK, Suriye'de çocuk ve kadınları sahneye sürdü.
"Onlar üşürse biz de üşürüz"

"Onlar üşürse biz de üşürüz"

​Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor.
Elazığ'da keşfedildi

Elazığ'da keşfedildi

​Dünyada eşine ender rastlanan yer.
MSB'den Fransa ve ABD'ye tepki

MSB'den Fransa ve ABD'ye tepki

​Barış Pınarı'nı hedef alan 2 ülkeye sert tepki.
Tazeliğini koruyan ıspanak iddiası

Tazeliğini koruyan ıspanak iddiası

​Esenyurt'ta 1'i çocuk 25 kişi zehirlendi.
Bebek katillerine ağır darbe

Bebek katillerine ağır darbe

​TSK-MİT-EGM koordinesinde 1090 terörist etkisizleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.