PKK'lı teröristler rejimin himayesinde saldırıyor

Tel Temr hattında sıcak çatışmalar devam ederken, Esed askerleri ile beraber TSK ve Suriye Milli Ordusu konvoyuna uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırı, PKK'lı militanları tarafından kayda alındı.

Aynı kare içerisinde Esed askerlerinin de yer aldığı videoda konuşan Dilgal isimli PKK'lı terörist, "Şu an bulunduğumuz köye girmek isteyen TSK ve SMO konvoyunu vurduk, bize çembere almaya çalışıyorlar. Bölgeyi terk etmeyeceğiz, direniyoruz" diye konuştu.

Teröristler, örgüt elebaşı lehine sloganlar attı.

Yenisafak.com'un bölgede konuştuğu sivil ve askeri kaynaklar, bölgede halen binlerce PKK'lı teröristin varlığını sürdürdüğünü ve çok sayıda ağır silahın da 'güvenli bölge' dahilinde savaşa hazır şekilde bekletildiğini söyledik.