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Dünya Vahşet PKK/YPGli hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı
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PKK'lı teröristler Suriye'deki çocukları acımasızca infaz ediyor!

Vahşet: PKK/YPG'li hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı

PKK/YPG Suriye’de, dünyanın gözleri önünde ve Batı’nın desteğiyle bir vahşet politikası izliyor. Terör örgütü, Rakka ve Deyrizor’da kendisine destek vermeyen ailelerin çocuklarını infaz ediyor. Son kurban, kaçırıldıktan sonra asılmış halde bulunan 7 yaşındaki Yasir Halef oldu.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
PKK'lı teröristler tarafından infaz edilen Yasir Halef
PKK'lı teröristler tarafından infaz edilen Yasir Halef

PKK/YPG Suriye’de sessiz sedasız bir vahşet politikası izliyor. Terör örgütü, Rakka ve Deyrizor’da kendisine destek vermeyen ailelerin çocuklarını infaz etmeye başladı. Arap ağırlıklı bölgenin nüfus yapısını değiştirmek, aynı zamanda militan açığını kapatmak için çocukları kullanan PKK, buna direnen ailelere karşı vahşi yöntemler kullanıyor. Bunun son örneği Rakka’nın el-Firdevs Mahallesi’nde yaşandı. Terör örgütü PKK/YPG geçtiğimiz hafta kendilerine destek vermeyen Arap asıllı Faris ailesinden tehditle para istedi. Aile ise maddi imkanları olmadığı için destek veremeyeceğini söyledi. Ne oldu ise bundan sonra oldu. Faris ailesinin 6-7 yaşlarındaki erkek çocuğu Yasir Halef, cumartesi günü evlerinin önünde oynarken aniden kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuktan ertesi gün acı haber geldi. Yasir Halef, Rakka’daki hastane yakınlarında yıkık bir evin duvarına boynundan iple asılmış halde bulundu. Hastanede yapılan otopside çocuğun fiziki ve cinsel şiddet görmediği, doğrudan asılarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Yasir Halef

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YASİR İLK DEĞİL

Yasir Halef, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da infaz edilen ilk çocuk değil. Yine kısa bir süre kaçırılan Halil Abdülrezzak isimli 4 yaşındaki çocuğun naaşı da yıkık bir binada bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Yine iki çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan Arap bir annenin de örgüt tarafından infaz edilmiş olabileceği ifade ediliyor. Terör örgütünün infazları karşısında zora düşen bölge halkı, seslerini duyurabilmek için sosyal medyada ‘Çocukları öldürmeyi durdurun’ etiketiyle bir kampanya başlattı.

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YÜZLERCESİ VAR

  • Terör örgütünün tehditlerinden korkarak çocuklarını örgüte veren ailelerin durumu da içler acısı. PKK’nın Rakka ve Deyrizor’da 300 ila 450 arasında çocuğu zorla silah altına aldığı belirtiliyor. Ailelerinden koparılan çocukların çoğunun akıbeti belirsiz. Teröristlerin zulmü sadece çocuk kaçırıp infaz etmekle sınırlı kalmıyor. Örgütü desteklemeyen ailelerin iş yerleri ve tarlaları yakılıyor. Bazı aileler de ‘DAEŞ üyesi’, ‘Nusra destekçisi’ gibi yaftalarla gözaltına alınıp hapsediliyor.

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İşkenceyle katlettiler

Amerikan destekli terör örgütü PKK’nın Suriye’deki zulmü yıllardır devam ediyor. Örgüt 10 ay önce Tabka ilçesinde, Azaba Aziz eş-Şelleş adlı bir genci ‘terörist oluşumlar içinde bulunduğu’ gerekçesiyle alıkoydu. PKK/YPG Şelleş’i önce bir haftalığına Tabka’da, daha sonra da Deyrizor’daki Kisre Cezaevi’nde tuttu. 26 yaşındaki Şelleş’in serbest bırakılması için ailesinden yüklü miktarda para isteyen örgüt, yoksul aileden istediğini elde edemeyince genci işkenceyle öldürdü. PKK’lı teröristler, Şelleş’in ölümüne dair hiçbir neden belirtmeden cesedini önceki gün ailesine teslim etti. Cesette ağır işkence izlerine rastlandı. Geçimini boyacılıkla sağlayan Şelleş’in, ailesiyle yaklaşık iki yıl önce Deyrizor’daki çatışmalardan kaçarak Tabka’ya yerleştiği öğrenildi.

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Halk kovuluyor

  • Rakka’nın Sesi Derneği Üyesi Muhammed Hıdır, infaz edilen Yasir’in ailesinin çok fakir olduğunu, veremeyeceklerini bildikleri halde teröristlerin aileden fidye istediklerini anlattı. Hıdır şunları söyledi: “Burada hedef para almak değil, öldürmek. Rakka sakinlerine bir mesaj veriliyor. PKK/YPG Araplar, Kürtler ve Süryaniler de dahil olmak üzere kendilerine karşı olan kimseyi bölgede istemiyor. Sadece kendilerine destek verenlerin kalmasını, kendilerine katılmayanların da göç edip buradan gitmelerini istiyorlar. Bu yüzden fidye ve kaçırma burada çok yaygın.”

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