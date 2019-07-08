PKK’nın Ebu Gureyb’i

ABD, AB ve Körfez ülkelerinin uluslararası meşruiyet kazandırmaya çalıştığı terör örgütü PKK’dan yeni alçaklık. Teröristlerin Suriye’de alıkoyduğu yüzlerce kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. DEAŞ’lıların ailelerinin tutulduğu kamplarda durumun çok daha vahim olduğu belirtildi.

PKK’lı teröristlerin Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde yüzlerce kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Haseke’de “Genç Özgürlük Hareketi” isimli PKK karşıtı hücre tarafından öldürülen bir teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu.

Suriyeli kadınların tutulduğu odaya giren teröristin, “Buraya her gün Arap kadınlar geliyor. Hadi bana gelin, bunlara ne yaptığımızı herkes görsün” diyerek alıkonulan kadınlara tecavüz ettiği görüldü.

Suriye İnsan Hakları Ağı Sözcüsü Abdullah Bessam, PKK’lıların işgal bölgelerinde çok sayıda tecavüz gerçekleştirdiğini, son dönemde 11 tecavüz vakıasını raporlaştırarak uluslararası kuruluşlara sunduklarını söyledi.

Görüntüleri kaydeden terörist, alıkoyduğu kadınlara iğrenç sözler eşliğinde çirkin hareketler sergiliyor.

13 BİN SİVİL PKK’NIN ELİNDE

PKK bölgelerinde 659’u kadın, 896’sı çocuk toplam 13 bin 247 sivilin alıkonulduğunu belirten Bessam, terör örgütünün abileri, babaları ve eşleri örgüte muhalif olan yüzlerce kadını rehin tuttuğunu anlattı.

İnsan Hakları Ağı Sözcüsü Bessam, “Birçok kadın yaşadığı tecavüzü anlatamıyor. Bölge genelinde insanların durumu gerçekten vahim. Terör zindanlarında 38 sivil işkence edilerek öldürüldü. Örgüt insan hakları ihlallerini sistematik hale getirdi. Geçtiğimiz günlerde PKK tarafından evi yakılan ve örgüt kontrolündeki Resulayn’da Mebruka Kampı’na sığınan 3 çocuklu kadına, kamp sorumlusu terörist tarafından tecavüz edildi” dedi.

DEAŞ KAMPLARI DAHA VAHİM

Teröristlerin yakınları açlık ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan kadınlara ilaç ve gıda karşılığında taciz ve tecavüzde bulunduğunu anlatan Bessam “Haseke-El Hol başta olmak üzere DEAŞ’lı ailelerin kaldığı kamplarda durum çok daha vahim” dedi. Bunu doğrulayan yerel kaynaklar DEAŞ’lı ailelere ait toplama merkezlerinde yüzlerce kadına tecavüz edildiğini belirtti.

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Hasekeli aktivist Yasir El Hac, en son 2 Temmuz’da Kafkas uyruklu bir kadının kendisine tecavüze yeltenen PKK’lı bir teröristi sırtından bıçakladığını anlattı. Yasir el Hac, bazı günler 10-15 kadının kamplardan alınarak farklı bölgelere götürüldüğünü ve birkaç gün sonra geri getirildiğini söyledi.

GÜNDEM Diplomatik istihbarat