Dünya PKKnın Ebu Gureybi
ORTADOĞU

Teröristler kamplarda yüzlerce kadına tecavüz ettiler

PKK’nın Ebu Gureyb’i

PKK’lı teröristlerin Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde yüzlerce kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Haseke’de “Genç Özgürlük Hareketi” isimli PKK karşıtı grubun öldürdüğü teröristin cep telefonundan çıkan videolar kan dondurdu. Görüntüde kadınlara tecavüz eden teröristin bunu kayda aldığı görülüyor. Suriye İnsan Hakları Ağı Sözcüsü Abdullah Bessam, PKK’nın son dönemde 11 tecavüz vakasını rapor haline getirerek uluslararası kuruluşlara ulaştırdıklarını açıkladı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Haseke-El Hol başta olmak üzere DEAŞ’lı ailelerin kaldığı kamplarda durum çok daha vahim. Buralarda yüzlerce kadına tecavüz edildi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Teröristler kamplarda yüzlerce kadına tecavüz ettiler
Teröristler kamplarda yüzlerce kadına tecavüz ettiler

ABD, AB ve Körfez ülkelerinin uluslararası meşruiyet kazandırmaya çalıştığı terör örgütü PKK’dan yeni alçaklık. Teröristlerin Suriye’de alıkoyduğu yüzlerce kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. DEAŞ’lıların ailelerinin tutulduğu kamplarda durumun çok daha vahim olduğu belirtildi.

PKK’lı teröristlerin Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde yüzlerce kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Haseke’de “Genç Özgürlük Hareketi” isimli PKK karşıtı hücre tarafından öldürülen bir teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu.

Suriyeli kadınların tutulduğu odaya giren teröristin, “Buraya her gün Arap kadınlar geliyor. Hadi bana gelin, bunlara ne yaptığımızı herkes görsün” diyerek alıkonulan kadınlara tecavüz ettiği görüldü.

Suriye İnsan Hakları Ağı Sözcüsü Abdullah Bessam, PKK’lıların işgal bölgelerinde çok sayıda tecavüz gerçekleştirdiğini, son dönemde 11 tecavüz vakıasını raporlaştırarak uluslararası kuruluşlara sunduklarını söyledi.

Görüntüleri kaydeden terörist, alıkoyduğu kadınlara iğrenç sözler eşliğinde çirkin hareketler sergiliyor.

13 BİN SİVİL PKK’NIN ELİNDE

PKK bölgelerinde 659’u kadın, 896’sı çocuk toplam 13 bin 247 sivilin alıkonulduğunu belirten Bessam, terör örgütünün abileri, babaları ve eşleri örgüte muhalif olan yüzlerce kadını rehin tuttuğunu anlattı.

  • İnsan Hakları Ağı Sözcüsü Bessam, “Birçok kadın yaşadığı tecavüzü anlatamıyor. Bölge genelinde insanların durumu gerçekten vahim. Terör zindanlarında 38 sivil işkence edilerek öldürüldü. Örgüt insan hakları ihlallerini sistematik hale getirdi. Geçtiğimiz günlerde PKK tarafından evi yakılan ve örgüt kontrolündeki Resulayn’da Mebruka Kampı’na sığınan 3 çocuklu kadına, kamp sorumlusu terörist tarafından tecavüz edildi” dedi.

DEAŞ KAMPLARI DAHA VAHİM

Teröristlerin yakınları açlık ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan kadınlara ilaç ve gıda karşılığında taciz ve tecavüzde bulunduğunu anlatan Bessam “Haseke-El Hol başta olmak üzere DEAŞ’lı ailelerin kaldığı kamplarda durum çok daha vahim” dedi. Bunu doğrulayan yerel kaynaklar DEAŞ’lı ailelere ait toplama merkezlerinde yüzlerce kadına tecavüz edildiğini belirtti.

REKLAM

Hasekeli aktivist Yasir El Hac, en son 2 Temmuz’da Kafkas uyruklu bir kadının kendisine tecavüze yeltenen PKK’lı bir teröristi sırtından bıçakladığını anlattı. Yasir el Hac, bazı günler 10-15 kadının kamplardan alınarak farklı bölgelere götürüldüğünü ve birkaç gün sonra geri getirildiğini söyledi.

Diplomatik istihbarat
GÜNDEM
Diplomatik istihbarat

Ankesör için veri havuzu
GÜNDEM
Ankesör için veri havuzu
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.