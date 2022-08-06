Dünya PKKnın hain planı deşifre oldu Piknik yapan sivilleri hedef aldılar
ORTADOĞU

PKK’nın hain planı deşifre oldu: Piknik yapan sivilleri hedef aldılar

PKK terör örgütü üst yönetiminin Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Harekâtının durdurulması, KDP’nin Türkiye’ye verdiği desteğin sonlandırılması ve Türkiye ile TSK aleyhine propaganda yapılması maksadıyla uyguladığı senaryo ortaya çıkarıldı. Üs bölgesine PKK’nın yaptığı saldırı sonrasında karşı ateş açıldığı sırada örgütün piknik yapan sivil halka ateş açtığı, bu saldırının da Türk askerine mal edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
PKK’nın hain planı deşifre oldu: Piknik yapan sivilleri hedef aldılar
PKK terör örgütü saldırısında piknik yapan 9 sivil yaşamını yitirmiş, 33 sivil de yaralandı.

Kuzey Irak’ta TSK’nın Pençe Harekât bölgesinde bulunan bir üs bölgesine, 20 Temmuz’da teröristlerce roket ile saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı esnada terör örgütü tarafından bölgeye 4-5 km mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda ateş açıldı.

PKK terör örgütü saldırısında piknik yapan 9 sivil yaşamını yitirmiş, 33 sivil de yaralandı.

PKK terör örgütü öldürdüğü Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak Türkiye’yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştı.

Eylem talimatı Fehmi Atalay’dan

Alınan bilgiye göre, eylemin talimatının terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay’ın verdiği ortaya çıktı. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK’nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

Bu Türkiye’ye yönelik ilk karalama kampanyası değil

Yapılan hain planın Türkiye’ye yönelik ilk karalama kampanyası değil. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos’ta, iki Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırı neticesinde öldürülmesi olayında Türkiye’yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.

Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı. PKK terör örgütü Irak Devleti Zaho/Parah köyünde piknik yapan Irak vatandaşlarını katlederek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

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15 Ağustos’u kana bulayacaklardı: PKK’lı beş şüpheliye yönelik
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos’un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şahısları takibe aldı.
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Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıslar hakkında gözaltına kararı verildi.
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Bu sabah düğmeye basan ekipler, şafak vakti \"Temizleme 2\" operasyonu düzenledi.
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Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.
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Dronun da kullanıldığı operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.
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Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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Şahısların 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama; molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri belirlendi.
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Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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15 Ağustos’u kana bulayacaklardı PKK’ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu başlatıldı
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15 Ağustos’u kana bulayacaklardı: PKK’lı beş şüpheliye yönelik "Temizleme 2" operasyonu
Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığı içinde olan PKK'lı 5 şüpheliye yönelik, "Temizleme 2" operasyonu başlatıldı. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katılırken, eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.


Scooterdaakıl almaz görüntü

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