PKK’nın Tel Rıfat bozgunu

PKK, Türkiye’nin obüs ve havan sağanağı sonrası başlayan kara operasyonu ile büyük bozgun yaşadı.

Malikiyye bölgesinde devriye faaliyeti icra eden Türk konvoyuna saldıran PKK, Türkiye’nin obüs ve havan sağanağı sonrası başlayan kara operasyonu ile büyük bozgun yaşadı. Azez cephesinde başlayan operasyonda 55’den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Muhammed Adnan, “Malikiyye, Mınnag, Tel Rıfat, Hörbül, Şeyh İsa, Şavarga, Ayn Dakna beldelerinden Tel Rıfat ve Zehra kasaba hastanelerine 120’den fazla yaralının götürüldüğünü” bildirdi.

STRATEJİK ÇEKİLME

ÖSO Sözcüsü Yusuf Hamud ise PKK’lı teröristlerden temizlenen Maranez, Malikiyye ve Şavarga köylerine akşam saatlerinde girdiklerini, kurulan mayın tuzakları ve belirlenen strateji dahilinde gece yeniden çekildiklerini söyledi. Hamud, kısmi çekilme kararının özellikle sivillerin daha fazla zarar görmemesi adına alındığını vurguladı.

SİVİLLERE SALDIRIYORLAR

TSK destekli ÖSO operasyonunun devam ettiği bölgede teröristlerin sivillere ait ev ve araçlara yönelik saldırıları da devam ediyor. Malikiyye’de gerçekleşen terör bombardımanında 3 sivil hayatını kaybetti. Kefer Haşer yolunda bir minibüsü hedef alan teröristler şoförü katletti.

İdlib Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekri Ebu Steyf, Marenaz, Şavarga ve Malikiyye’nin PKK’lıların temizlenmesi sonrası bölgede bir çok sivilin füze saldırılarına maruz kaldığını anlattı. Akşam saatlerinde Mınnag ve Tel Rıfat’ta bulunan terör merkezlerinden yoğun füze ve havan saldırıları başladığını kaydeden Ebu Steyf, “Able, Ayn Dakne, Cibriyn ve Şeyh İsa’dan gece boyu terör tacizleri devam etti. Tel Rıfat halkı hak sahibidir. Halkımız bu zulüm döneminin bitmesini ve yeniden bu topraklara dönmeyi bekliyor” dedi.