Polonya’da tramvay kazası: İkisi ağır 35 kişi yaralandı

Polonya’nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi. Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.