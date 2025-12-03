Yeni Şafak
Polonya’da tramvay kazası: İkisi ağır 35 kişi yaralandı

23:343/12/2025, Çarşamba
IHA
Polonya’nın Krakow kentinde bir tramvayın diğerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 35 kişi yaralandı. Kabinde sıkışan vatman hastaneye kaldırılırken, 24 yolcuya olay yerinde müdahale edildi, 10 yolcu ise hastaneye sevk edildi.

Polonya’nın Krakow kentinde meydana gelen tramvay kazasında 2’si ağır 35 kişi yaralandı.

Polonya’nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi. Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.

Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


