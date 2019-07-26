Pompeo'dan S-400 açıklaması Pompeo'dan S-400 açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir." dedi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham; "Müttefikimiz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı müzakere ederek daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum. Bu, ekonomilerimizi bütünleştirecek ve her iki ulus için de bir kazan-kazan anlamına gelecek" dedi.

Haber Merkezi 26 Temmuz 2019, 10:04 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019, 10:07 AA