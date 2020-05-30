Protestolar Washington DC'ye de sıçradı: "Adalet yoksa huzur yok"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de polislerin görevden alınmasının doğru karar olduğunu söyledi ve şöyle konuştu, Amerika'da siyah olmak, ölüm cezası ile eş anlamlı olmamalı. Beş dakika süresince beyaz bir polis memurunun, siyah bir adamın boynuna ayağı ile basışını izledik. Beş dakika... Biri sana yardım çağrısı yapıyorsa ona yardım etmelisin.