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Dünya Protestolar Washington DCye de sıçradı "Adalet yoksa huzur yok"
AMERİKA

Protestolar Washington DC'ye de sıçradı: "Adalet yoksa huzur yok"

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar başkent Washington DC'ye de sıçradı. Kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinde toplanan 300'e yakın gösterici Floyd için adalet istedi. "Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan göstericiler, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi","Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdır.

Haber Merkezi DHA
Protestolara katılanları sayısı her geçen gün artıyor.
Protestolara katılanları sayısı her geçen gün artıyor.

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen eylemde 4.günde de öfke dinmedi. Kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinde toplanan 300'e yakın protestocu Floyd için adalet istedi. "Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan göstericiler, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdır.Yüzlerce kişi geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüdü.

ABD'de George Floyd'un boynuna basarak ölümüne sebep olan polis Chauvin tutuklandı
DÜNYA
ABD'de George Floyd'un boynuna basarak ölümüne sebep olan polis Chauvin tutuklandı

Atlanta şehrinde CNN'e saldırı

Haber kanalı CNN’in Atlanta'da bulunan ana merkezine saldıran yüzlerce gösterici ile polis arasında da arbede yaşandı. Kanalın önündeki CNN logosuna sprey boya ile zarar veren protestocular, girişin camlarını kırdı. Polislerin etten barikat kurduğu alana ses bombası atıldı kısa süreli bir panik yaşandı.

Amerikalılar George Floyd için sokaklara döküldü
FOTOĞRAF 11
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ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli siyahi Amerikalı, gözaltı işlemi sırasında polisin üzerine basması sonucu boğularak ölmüştü.
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Floyd'un öldürülmesi ile ilgili olarak dört polis memuru meslekten ihraç edildi.
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46 yaşındaki Floyd'un son anları, gözaltına şahit olan bir görgü tanığı tarafından cep telefonu ile kaydedilmiş ve görüntüler hızla yayılmıştı.
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Pazartesi gerçekleşen olayın ardından salı günü kentte geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.
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Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ise görevden ihraç edilen dört polis memuru için eski çalışanlar ifadesini kullandı. Basın toplantısı düzenleyen Arradondo, Bu üniformayı her gün üzerine giyen kadın ve erkeklerin çok büyük bir kısmı toplumun tamamı ile doğru bir ilişkimiz olması gerektiğine öneminin farkındalar dedi.
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Emniyet, 46 yaşındaki Floyd'un sahte para kullandığından şüphelenilmesi üzerine gözaltına alınmak istendiğini, polisle temasının ardından tıbbi bir vaka sonucu öldüğünü açıkladı.
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Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de polislerin görevden alınmasının doğru karar olduğunu söyledi ve şöyle konuştu, Amerika'da siyah olmak, ölüm cezası ile eş anlamlı olmamalı. Beş dakika süresince beyaz bir polis memurunun, siyah bir adamın boynuna ayağı ile basışını izledik. Beş dakika... Biri sana yardım çağrısı yapıyorsa ona yardım etmelisin.
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Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Minneapolis'te Pazartesi akşamı meydana gelen olayın soruşturulduğunu açıkladı. Polis olayda silah kullanılmadığını açıklarken, kamera görüntülerinin olayı soruşturan birime verildiği duyuruldu.
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Floyd'un Nefes alamıyorum dediği görülen videonun hızlıca yayılmasının ardından polisin orantısız güç kullanımını protesto eden binlerce kişi ellerinde pankartlarla sokaklara döküldü.
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Birçok eylemcinin pankartında George Floyd'un son sözleri olan Nefes alamıyorum ifadesi yer aldı.
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Amerikalılar George Floyd için sokaklara döküldü
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polisin gözaltına alma sırasında boğarak öldürdüğü silahsız siyahi vatandaş George Floyd'un 'Nefes alamıyorum' dediği son görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ülkede infiale neden oldu, binlerce kişi sokaklara döküldü.
  • Protestoların yapıldığı bir diğer nokta New York'un merkezi Manhattan'da oldu. Zaman zaman arbedenin yaşandığı gösterilerde kalabalıktan polise su şişeleri fırlatıldı. Polis de göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
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