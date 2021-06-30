Putin: İngilizlerin Karadeniz’deki hamlesi provokasyon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle düzenlenmeyen "Direkt Hat" programında bu yıl yaklaşık 2 milyon kişinin sorduğu sorular arasında seçilen soruları yanıtladı.

Korona virüs salgınından dolayı Rus toplumunda yaşanan sorunlara karşı tedbirler aldıklarını dile getiren Putin, “Post-Korona virüs rehabilitasyon sistemine büyük bir kaynak aktarıyoruz ve gerekli ekipmanlar için bir anlaşma imzalayacağız. Solunum organlarını ve diğer vücut sistemlerini etkileyen Covid-19’un ardından rehabilitasyon sürecinden geçmek için özel ekipmana ihtiyacımız var. Kaynak halihazırda aktarıldı ve çalışmalar başladı” ifadelerini kullandı.



"Daha uzun süre korumayı dikkate alarak tercih yaptım ve Sputnik V aşısı oldum"

Rusya lideri Putin, Rus bilim insanlarının geliştirdiği korona virüs aşısını yaptırdığını hatırlatırken, şu ana kadar hangi aşıyı yaptırdığını açıklamamasının nedenini ise, “Rekabet avantajı sağlamamak için hangi aşıyı vurulduğumu açıklamıyordum. Sputnik V aşısı olduğumu söyleyebilirim. İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadı. Antikor seviyem yüksek. Umarım ülkemizdeki vatandaşların çoğu, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz" şeklinde yanıtladı. Putin, "Aşı olduğum dönemde Sputnik V ve EpiVacCorona aşıları vardı. İkisi de iyi ve etkili. EpiVacCorona, daha kısa süre koruma sağlıyor ancak onun daha az yan etki gibi avantajları var. Ben aşıyı seçerken daha uzun süre korumayı dikkate alarak tercih yaptım ve Sputnik V aşısı oldum” şeklinde konuştu.

"Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum"

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Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmeye karşı olmadığını ifade ederek, “Ukrayna hasım ülkeler listesinde yer almıyor, zira Ukrayna halkının hasım olduğunu düşünmüyorum. Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum. Ancak Ukrayna yönetimi Rusya’ya hasım. Kiev’in Ukrayna’daki Ruslara tutumu, kitle imha silahları kullanımına benziyor" dedi.



"Ukrayna’nın sorunları Berlin’de, bir kısmı da Paris’te çözülüyor"

"Zelenskiy’le görüşmeye karşı değilim ama öncelikle neler konuşacağımızı anlamamız gerekli" diyen Putin, "Zelenskiy ülkenin kontrolünü tamamen dış yönetime bırakmışken neden görüşeyim ki? Ukrayna’nın sorunları Berlin’de, bir kısmı da Paris’te çözülüyor" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelere serzenişte bulundu

Özellikle NATO’nun, Ukrayna topraklarında ve karasularında tatbikatlar yaptığına değinen Putin, “Beni başka bir şey, daha temel bir şey endişelendiriyor. Ukrayna topraklarının askeri olarak asimile edilmesine başlanmasından endişe duyuyorum. Ukrayna Anayasasına göre, o ülkede yabancı askeri üsler bulunamaz. Eğitim merkezleri kurabilir, diğer formatlar kullanılabilir. Ancak bizimle doğrudan sınırı bulunan bir ülkenin askeri olarak asimile edilmesi, önemli güvenlik sorunları oluşturuyor. Bu, Rusya’nın ve Rusya halkının gerçek hayati çıkarlarını ilgilendiriyor. Bu durum, endişeye neden oluyor. Ukrayna sınırları yakınındaki kendi topraklarımızda tatbikat yaptığımız için büyük bir gürültü kopardılar. Birileri bu kadar endişe duyduğu için savunma bakanına tatbikatları yavaşça bitirmeyi ve birlikleri çekmeyi emrettim. Ancak buna olumlu karşılık vermek yerine Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler” diyerek iyi niyetlerinin suistimal edildiğini ima etti.



"Karadeniz’deki provokasyonda yalnızca İngilizler değil, ABD’liler de vardı"

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İngiltere Donanması’na ait HMS Defender isimli savaş gemisi ile Kırım açıklarında yaşanan gerilime değinen İngilizlerin bu hamlesini "provokasyon" olarak değerlendirdi. Putin, "İngiliz muhrip gemisi HMS Defender’ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda yalnızca İngilizler değil, ABD’liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30’da girdikten sonra NATO askeri üslerinin birinden, sanırım Yunanistan, Girit’teki bir üsten ABD stratejik keşif uçağı havalandı. Bununla ilgili rapor sunduk. Uçağı çok iyi bir şekilde gördük, izledik. Geminin askeri amaçlar için geldiği, keşif uçağı yardımıyla Rus güçlerinin bu tür provokasyonları önlemeye yönelik eylemlerini ortaya çıkarmaya çalıştığı aşikardı. Bunu gördük ve biliyorduk, bu nedenle gerekli olduğunu düşündüğümüz bu bilgiyi verdik" dedi.

"O gemiyi batırsaydık bile 3. dünya savaşının eşiğine gelinmezdi"

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Putin, "Cenevre’de ABD ile zirveden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Cenevre’deki zirvenin ardından Kırım’da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler" diye konuştu. İngiltere ile yaşanan gerilimin üçüncü dünya savaşının habercisi olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Putin, "O gemiyi batırsaydık bile 3. dünya savaşının eşiğine gelinmezdi" ifadelerini kullandı.



"Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler"

Putin Ukrayna’nın doğusuna yapılan askeri sevkiyata yönelik, "Ukrayna sınırları yakınındaki kendi topraklarımızda tatbikat yaptığımız için büyük bir gürültü kopardılar. Birileri bu kadar endişe duyduğu için Savunma Bakanına tatbikatları yavaşça bitirme ve birlikleri çekme talimatı verdim. Ancak buna olumlu karşılık vermek yerine Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler" dedi.



"Ukrayna’daki yasanın Rusları yerli halk olarak göstermemesi akıl almaz"

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Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından parlamentoya sunulan bir yasa tasarısına yönelik ise, "Rus halkının yerli halk olmadığının belirtildiği yasa tasarısı kesinlikle akıl almaz bir durum. Ruslar yüzyıllardır orada yaşıyor ve şimdi de yerel halk olmadıkları ilan ediliyor. Rusya-Ukrayna tarihiyle ilgili bir analiz makalesi yazacağım. Hem Rusya’daki hem de Ukrayna’daki insanların bunu okuyacağını umuyorum. Meseleye bakışımı anlatacağım" ifadelerini kullandı.

“Sosyal medya platformlarını yasaklama planımız yok”

Rus muhalif lider Alexei Navalny destekçilerinin sosyal medya hesapları üzerinden protesto çağrısı yapması ve Rusya yönetiminin bu çağrılara ilişkin paylaşımları kaldırmasını istediği sosyal medya platformları ile yaşanan gerilime değinen Putin, bu platformların Rusya yasalarına göre temsilci atamaları gerektiğini söyledi. Putin, “Ülkemizde faaliyet gösteriyorlarsa yasalarımıza uymalı, diyalog kurabilmek adına Rusya’da temsilcilik açmalılar. Facebook, YouTube ve Tik Tok gibi sosyal medya platformlarını yasaklama planımız yok” şeklinde konuştu.



"ABD’nin tavrından müttefikleri bile rahatsız"

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ABD ile ikili ilişkilere değinen Putin, "ABD dünyanın değiştiğini anlıyor gibi görünüyor ama halen baskın pozisyonunu elinde tutmak istiyor, ABD’nin tavrından müttefikleri bile rahatsız" dedi.