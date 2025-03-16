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Putin, Lukaşenko ve Rahmon, Aliyev ile telefonda görüştü: Moskova'da buluşacaklar

Putin, Lukaşenko ve Rahmon, Aliyev ile telefonda görüştü: Moskova'da buluşacaklar

10:4516/03/2025, Pazar
DHA
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Putin, Lukaşenko ve Rahmon, Aliyev ile telefonda görüştü
Putin, Lukaşenko ve Rahmon, Aliyev ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lukaşenko ve Rahmon'un, Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 9 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek güncel konuları ele aldı. Açıklamada, “Resmi olmayan ortak bir toplantı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi” denildi.


Görüşmede liderlerin devletlerarası ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik bir dizi güncel konuyu ele aldıkları kaydedildi. Liderlerin ayrıca 9 Mayıs'ta Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri sırasında bir araya gelme konusunda anlaştıkları da belirtildi.



#Vladimirputin
#İlham Aliyev
#Moskova

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