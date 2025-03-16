Putin, Lukaşenko ve Rahmon, Aliyev ile telefonda görüştü: Moskova'da buluşacaklar

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek güncel konuları ele aldı. Açıklamada, “Resmi olmayan ortak bir toplantı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi” denildi.