Putin'den Pyongyang'a hayvanat bahçesi

Kuzey Kore'nin, Ukrayna'yı işgal harekatını sürdüren Rus ordusuna destek olmak üzere 10 bin kişilik bir askeri güç göndermesinin ardından Rusya'dan Pyongyang'a en üst düzey ziyaret dün gerçekleşti. Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov, dün iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek için Pyongyang'a gitti. Kozlov, beraberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore'nin askeri desteğine teşekkür için gönderdiği 70'ten fazla hayvanı da beraberinde götürdü.





ASLAN, AYI, ÖRDEK VE PAPAĞAN GÖNDERDİ

Kozlov, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, hayvan transferinin tarihsel olarak daha önce de iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli rol oynadığını söyledi. Putin tarafından gönderilen hayvanların arasında bir aslan, iki boz ayı, 40 ördek ve nadir bulunan beş beyaz kakadu papağanı bulunuyor. Hayvanlar, Pyongyang'da iki ülkenin dostluğunu simgeleyen bir hayvanat bahçesinde sergilenecek.





KİM DAHA ÖNCE KÖPEK VERMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, geçtiğimiz hazirana ayında Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Putin ile bir araya gelmişti. Kim, ziyaret sırasında Putin'e iki adet yerel cins pungsan köpeği hediye etmişti. İkili samimi görüntüler verirken sırayla birbirlerini limuzin marka arabayla gezdirmişti. Kim'in Moskova ziyareti sırasında askeri iş birliği anlaşması imzalanmış, akabinde Kuzey Kore ordusu, Ukrayna'daki Rus işgaline 10 bin askerle destek vermişti.



