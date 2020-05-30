Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Putinden Suriyedeki askeri üsler için talep Daha fazla arazi
ASYA

Putin’den Suriye’deki askeri üsler için talep: Daha fazla arazi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığının Suriye'deki Rus askeri üsleri için daha geniş arazi ve daha fazla gayrimenkul sağlanması amacıyla Suriye rejimiyle görüşülmesi talimatı verdiği bildirildi. Moskova'nın görüşmelerde ayrıca denizde de daha fazla alanı kullanma izni isteyeceği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığının Suriye'deki Rus askeri üsleri için daha geniş arazi ve daha fazla gayrimenkul sağlanması amacıyla Suriye rejimiyle görüşülmesi talimatı verdi.

Rus lider Putin'in Savunma Bakanlığı'nın söz konusu görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı'nın katılımı ile gerçekleştirmesini de istediği kaydedildi. Suriye'de rejimi destekleyen Rusya'nın Suriye'de daimi iki askeri üssü bulunuyor. Bunlardan biri hava kuvvetlerinin bulunduğu Hmeymim üssü, bir diğeri de deniz üssü olarak kullandığı Tartus Limanı olarak biliniyor.

Rusya'nın Libya'daki son adımları: Moskova ikinci bir Suriye savaşı yaşamak istemiyor
DÜNYA
Rusya'nın Libya'daki son adımları: Moskova ikinci bir Suriye savaşı yaşamak istemiyor

Rusya Hafter'e destek için Suriye'den yeni militanlar sevk etti
DÜNYA
Rusya Hafter'e destek için Suriye'den yeni militanlar sevk etti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, ABD açıklaması: Bombardıman uçaklarının önünü kesiyoruz
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, ABD açıklaması: Bombardıman uçaklarının önünü kesiyoruz
Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Dünya nefesini tutarak izledi

Dünya nefesini tutarak izledi

İlk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.
İyilik ordusu

İyilik ordusu

Vefa ekipleri koronavirüs ile mücadelede destan yazıyor.
Denktaş'ın Erbakan'a <br>gönderdiği haritalar

Denktaş'ın Erbakan'a
gönderdiği haritalar

​Mavi Marmara saldırısının tarihi arka planı.
Yunan'a son mesaj!

Yunan'a son mesaj!

​Mavi vatanda 'Ne Mutlu Türküm Diyene' vecizesi.
Uçuşlar başlıyor

Uçuşlar başlıyor

İşte havalimanında uyulması gereken kurallar ve alınacak önlemler.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Hastanede kalıyor

Hastanede kalıyor

​O doktor özverisi nedeniyle plaket ile ödüllendirildi.

Emlak verginizi<br>ödemeyi unutmayın

Emlak verginizi
ödemeyi unutmayın

O tarihleri kaçıran vergi mükellefler için ise cezai işlem uygulanacak.
Yıllardır<br>en kritik yerlerde

Yıllardır
en kritik yerlerde

​FETÖ'cü binbaşı hakkında çarpıcı detaylar.
Paralar<br>duman oldu

Paralar
duman oldu

​Türk tiryakilerin bir yılda içtiği sigara sayısı dudak uçuklattı.
Askeri <br>müdahale olabilir

Askeri
müdahale olabilir

​Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı.
Dünya iyileşiyor

Dünya iyileşiyor

2,7 milyon kişi hastalığın pençesinden kurtuldu.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke ölü ve yeni vaka sayıları.
Düşmeye devam ediyor

Düşmeye devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
TSK'nın <br>koronavirüs başarısı

TSK'nın
koronavirüs başarısı

​ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.