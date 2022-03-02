Putin'i sarsan görüntü: Alev alev yandı

Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşını izlerken bölgeden gelen fotoğraflar çatışamanın şiddetini artırdığını gösteriyor. Yeni paylaşılan görüntülerde enkaza dönmüş Rus araçları dikkat çekti. Görüntüler arasında Rus zırhlı araçları, tankları, siviller tarafından ele geçirilmiş telsiz araçları bile var. Ukraynalıların eline geçen bir Pantsir-S hava savunma sistemi kameralar önünde yakıldı. ABD'li yetkililer yakıtları ve gıdaları biten Rus konvoylarının ilerleyemediğini belirtiyor.

6 GÜN GEÇTİ HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KURULAMADI

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna'yı işgal eden Rus birliklerine dair gözlemlerini paylaştı. Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada altı gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtiyor.

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PANTSIR-S ALEV ALEV

Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda Rus tanklarının ve askeri araçlarının bazılarının yakıtları bittiği için yol kenarında bekledikleri görülüyor.

Yeni paylaşılan görüntülerde ise enkaza dönüşmüş Rus zırhlı araçları, tankları, siviller tarafından ele geçirilmiş telsiz araçları bile var.