Dünya Putini sarsan görüntü Alev alev yandı
AVRUPA

Putin'i sarsan görüntü: Alev alev yandı

Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşını izlerken bölgeden gelen fotoğraflar çatışamanın şiddetini artırdığını gösteriyor. Yeni paylaşılan görüntülerde enkaza dönmüş Rus araçları dikkat çekti. Görüntüler arasında Rus zırhlı araçları, tankları, siviller tarafından ele geçirilmiş telsiz araçları bile var. Ukraynalıların eline geçen bir Pantsir-S hava savunma sistemi kameralar önünde yakıldı. ABD'li yetkililer yakıtları ve gıdaları biten Rus konvoylarının ilerleyemediğini belirtiyor.

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Haber Merkezi Diğer
Putini sarsan görüntü: Alev alev yandı
Rus teçhizatının yandığı görüntüler Ukrayna'dan.

Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşını izlerken bölgeden gelen fotoğraflar çatışamanın şiddetini artırdığını gösteriyor. Yeni paylaşılan görüntülerde enkaza dönmüş Rus araçları dikkat çekti. Görüntüler arasında Rus zırhlı araçları, tankları, siviller tarafından ele geçirilmiş telsiz araçları bile var. Ukraynalıların eline geçen bir Pantsir-S hava savunma sistemi kameralar önünde yakıldı. ABD'li yetkililer yakıtları ve gıdaları biten Rus konvoylarının ilerleyemediğini belirtiyor.

6 GÜN GEÇTİ HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KURULAMADI

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna'yı işgal eden Rus birliklerine dair gözlemlerini paylaştı. Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada altı gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtiyor.

PANTSIR-S ALEV ALEV

Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda Rus tanklarının ve askeri araçlarının bazılarının yakıtları bittiği için yol kenarında bekledikleri görülüyor.

Yeni paylaşılan görüntülerde ise enkaza dönüşmüş Rus zırhlı araçları, tankları, siviller tarafından ele geçirilmiş telsiz araçları bile var.

Rusya vuracağını açıklayınca büyük kaçış başladı: Tren istasyonlarında izdiham oluştu
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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılarda bazı kentler Ukrayna güçlerinden kontrolünden çıkarken, Ukrayna’yı çevreleyen Rusya, saldırılarını başkent Kiev ve orta kısımlardaki kentlere yoğunlaştırdı.
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Ukrayna’ya balistik füzeler de dahil olmak üzere çok yönlü saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı yalan bilgilerin yayıldığını gerekçe göstererek Kiev’deki, Ukrayna istihbarat merkezleri ve teknoloji üslerinin vurulacağını duyurdu.
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Bu açıklamasının ardından Kiev’deki televizyon kulesine roket atışı yapıldı.
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Yapılan açıklamalar ve düzenlenen saldırıların ardından Kiev’deki sığınaklarda yaşayan vatandaşlar ise, tren istasyonlarına akın ederek kendilerini Polonya’ya giden trenlere atmaya çalıştı.
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Gün içinde tren istasyonlarına akın eden vatandaşlar, her gelen trene daha önce binmek için birbiriyle yarıştı.
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Bazı kişiler tren altında kalmak pahasına tren rayları üzerinden karşıdan karşıya geçerken, gece saatlerinde de izdiham olayları devam etti.
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Rus saldırılarından kaçmaya çalışan Ukraynalıların ülkeden kaçışı devam ederken, başta Türkiye olmak üzere bazı ülkeler de vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.
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Rusya vuracağını açıklayınca büyük kaçış başladı: Tren istasyonlarında izdiham oluştu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya Savunma Bakanlığı'nın başkentteki bazı noktaları vuracağını duyurmasının ardından Kiev halkı kentten kaçmak için tren istasyonlarında izdihama neden oldu.


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Putin'i köşeye<br>sıkıştıracak hamle

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Tek tek ​üretimlerini ve satışlarını durduruyorlar.

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​Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı.

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