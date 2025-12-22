Yeni Şafak
Putin'in komutanına suikast: Rus general evinin önünde öldürüldü

Olay, Moskova’nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi’nde bulunan bir apartmanın avlusunda meydana geldi.
Olay, Moskova’nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi’nde bulunan bir apartmanın avlusunda meydana geldi.

Rusya’nın başkenti Moskova, sabah saatlerinde korkunç bir patlamayla sarsıldı. Kremlin’e yakın kaynaklardan ve Azerbaycan basınından sızan bilgilere göre; Vladimir Putin’in savaş stratejilerindeki en kritik isimlerinden biri olan Tümgeneral Fanil Sarvarov, evinin önünde düzenlenen bombalı bir suikastın hedefi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan kişinin, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Operasyonel Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tümgeneral Sarvarov'un suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



PUTİN'İN SAVAŞTAKİ KİLİT İSMİYDİ


Korkunç olay, sabah 07.00 sularında Yasenevaya Caddesi’ndeki bir apartmanın avlusunda yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, park halindeki araç hareket etmeye başladığı anda büyük bir gürültüyle infilak etti.

Hastanede Hayatını Kaybetti Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan kişinin, Rusya Savunma Bakanlığı Operasyonel Hazırlık Dairesi Başkanı Fanil Sarvarov olduğu tespit edildi.



Vücudunda çok sayıda kırık ve şarapnel yarası bulunan Rus general, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Rus güvenlik güçleri, olayın planlı bir suikast olduğu ihtimali üzerinde duruyor.




