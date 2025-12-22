Zelenski: Rusya'ya baskı uygulanmadan saldırılar sona ermez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin (AB), ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacağına yönelik 19 Aralık'ta aldığı kararla ilgili açıklama yapan Zelenski, “Bu, aralık ayının kilit bir sonucudur, birçok açıdan tüm yılın önemli sonucudur. Söz konusu parayı gelecek 2 yıl boyunca 45’er milyar avro olarak alacağız. Rusya, savaşın bedelini ödemeli” ifadelerini kullandı.