Zelenski Macron ile bir araya geldi

15:531/12/2025, Pazartesi
IHA
Emmanuel Macron, Zelenski’i kabul ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Fransa’ya geldi. Zelenski, başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. İki lider, resmi karşılamanın ardından içeri girerek, toplantı gerçekleştirdi.


Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi kabul ediyor. Cenevre görüşmelerinin, ABD planının ve Avrupalı ortaklarımızla yakın istişarenin devamı olarak barış için çalışmalar sürüyor" ifadeleri kullanıldı.



