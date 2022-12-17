Dünya Rejime etkisi var barışı kolaylaştırır Uzmanlar Rusyanın masada olmasına olumlu bakıyor
ORTADOĞU

Rejime etkisi var barışı kolaylaştırır: Uzmanlar Rusya'nın masada olmasına olumlu bakıyor

Dış politikada normalleşme adımları atan Türkiye'nin Suriye ile görüşmelerine Rusya'nın da dahil olacağı üçlü zirve önerisine uzmanlar olumlu yaklaşıyor.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
Rejime etkisi var barışı kolaylaştırır: Uzmanlar Rusyanın masada olmasına olumlu bakıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beşar Esed.

2022’yi dış politikada normalleşme atağına çeviren Türkiye, Suriye ile yeni dönem için Rusya’nın da dahil olacağı üçlü diplomasiyi devreye aldı. Buna ilişkin ilk mesaj Türkmenistan dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. “Esed’le üçlü zirve olabilir” diyen Erdoğan’ın bu sözleri Rusya’da olumlu yankı buldu. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova yönetiminin Erdoğan’ın Türkiye-Suriye-Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine son derece olumlu baktıklarını ifade etti. Bogdanov, “Komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesini her zaman memnuniyetle karşılarız” dedi.

KADEMELİ DİPLOMASİ

Rusya’nın da dahil olacağı üçlü zirve önerisine uzmanlar da olumlu yaklaşıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, “Türkiye’nin Suriye’de rejim üzerinde etkisi bulunan Rusya’yı masaya dahil etmesi, onların barış masasında katalizör görevi gördüğünü işaret ediyor. Rusya barış görüşmelerini kolaylaştırır” dedi. Limoncuoğlu, liderler zirvesinden önce öngörülen “istihbarat, savunma-dışişleri bakanları” takvimini de değerlendirdi. Ülkeler arası barış diplomasisinin kademeli olarak işlediğine dikkat çeken Limoncuoğlu, “İsrail ve Mısır’la da prosedür bu şekilde ilerledi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
OYNAT 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad'la görüşme olabilir mi?" sorusuna yanıt
Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşme olacak mı?'' sorusuna ''Olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda en uygun şartta adımlarımızı atarız'' yanıtı verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz

Üsteğmen Yavuz’a son görev: Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir

Üsteğmen Yavuz’a son görev: Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir
Üç kez engellenen proje: 26 yıllık Türkmen gazı hayali gerçek oluyor

Üç kez engellenen proje: 26 yıllık Türkmen gazı hayali gerçek oluyor
Irmak kenarında imdat sesi

Irmak kenarında 'imdat' sesi

​Ekipler harekete geçti: Eşimden haber alamıyorum.
Genç yıldız adayı sezonu kapattı

Genç yıldız adayı sezonu kapattı

​Trabzonspor'dan Hollanda devi Ajax'a transfer olmuştu.

Binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı.

​Rekor kıran deprem.

​Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı.

Hakemden <br>özür diledi

Hakemden
özür diledi

Okan Buruk hazırlık maçından sonra konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.