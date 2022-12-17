Rejime etkisi var barışı kolaylaştırır: Uzmanlar Rusya'nın masada olmasına olumlu bakıyor

2022’yi dış politikada normalleşme atağına çeviren Türkiye, Suriye ile yeni dönem için Rusya’nın da dahil olacağı üçlü diplomasiyi devreye aldı. Buna ilişkin ilk mesaj Türkmenistan dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. “Esed’le üçlü zirve olabilir” diyen Erdoğan’ın bu sözleri Rusya’da olumlu yankı buldu. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova yönetiminin Erdoğan’ın Türkiye-Suriye-Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine son derece olumlu baktıklarını ifade etti. Bogdanov, “Komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesini her zaman memnuniyetle karşılarız” dedi.

KADEMELİ DİPLOMASİ

Rusya’nın da dahil olacağı üçlü zirve önerisine uzmanlar da olumlu yaklaşıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, “Türkiye’nin Suriye’de rejim üzerinde etkisi bulunan Rusya’yı masaya dahil etmesi, onların barış masasında katalizör görevi gördüğünü işaret ediyor. Rusya barış görüşmelerini kolaylaştırır” dedi. Limoncuoğlu, liderler zirvesinden önce öngörülen “istihbarat, savunma-dışişleri bakanları” takvimini de değerlendirdi. Ülkeler arası barış diplomasisinin kademeli olarak işlediğine dikkat çeken Limoncuoğlu, “İsrail ve Mısır’la da prosedür bu şekilde ilerledi” şeklinde konuştu.

REKLAM