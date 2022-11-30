Dünya Resmen duyurdular Venezuela petrol devi ile anlaşma imzaladı
AMERİKA

Resmen duyurdular: Venezuela petrol devi ile anlaşma imzaladı

ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının ardından petrol devi Chevron ile Venezuela, ülkedeki petrollerin çıkarılması konusunda sözleşme imzaladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Resmen duyurdular: Venezuela petrol devi ile anlaşma imzaladı
Arşiv

Venezuela'da, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının ardından petrol devi Chevron ile Venezuela petrollerinin çıkarılması konusunda sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Twitter hesabındaki paylaşımda, Chevron'un Venezuela Başkanı Javier La Rosa ile "başarılı bir çalışma toplantısı" gerçekleştirdiğini belirterek, şirketin 2023'te ülkedeki 100. yılını kutlayacağını kaydetti.

Aissami, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, her zaman yaptığımız gibi, Anayasa ve diğer Venezuela yasalarında belirlenen şartlarda, karma şirketlerin gelişimi ve petrol üretimini teşvik edecek sözleşmeleri imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Ülkenin ekim ayında günde 717 bin varil petrol ürettiğini hatırlatan Aissami, hükümet olarak bunun hedeflerinin çok altında olduğunu ve anlaşmadan sonra yıl sonunda günde 2 milyon varil petrol üretimine ulaşmak istediklerini anlattı.

Yaptırımlar hafifletilmişti

ABD tarafından 27 Kasım'da yapılan açıklamada, Venezuela'da tarafların anlaşmasına destek için petrol yaptırımlarını hafifletme kararı alındığı duyurulmuştu.

ABD Hazine Bakanlığının, anlaşmaya destek için petrol devi Chevron’a Venezuela petrollerini çıkarılması konusunda sınırlı şekilde izin verdiği bildirilmişti.

Konu hakkında ismini açıklamadan gazetecilere bilgi veren üst düzey ABD'li bir yetkili, yaptırımların hafifletilmesinin yönetimin Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel enerji üretimini artırma çabalarıyla bağlantılı olmadığını ve küresel enerji fiyatlarını etkilemesinin beklenmediğini kaydetmişti.

ABD Maduro’ya boyun eğdi
DÜNYA
ABD Maduro’ya boyun eğdi

Petrol fiyatlarına Çin darbesi: Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi
EKONOMİ
Petrol fiyatlarına Çin darbesi: Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi
Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
The Economist 2023te yaşanması muhtemel 10 olayı listeledi: Türkiye-Yunanistan detayı dikkat çekti

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.