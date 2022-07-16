Riyad ve Tel Aviv arasında ‘normalleşme’ işareti: Adalar karşılığı hava sahası

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu turu kapsamında gerçekleştirdiği İsrail ziyareti, Riyad ile Tel-Aviv arasında “normalleşme”ye dönük, dikkat çeken bir anlaşmaya sahne oldu. Axios haber sitesinin haberine göre İsrail yönetimi, Riyad’ın geçtiğimiz yıllarda Mısır’dan teslim aldığı iki stratejik Kızıldeniz adasının egemenliğinin Suudi Arabistan’a ait olduğunu kabul etti. Anlaşma kapsamında Riyad yönetimi, 1979 yılında imzalanan İsrail-Mısır barış anlaşmasına uyacağını belirtirken, bölgedeki seyir serbestisi de takip edilecek. İsrail’in Akabe Körfez’inden Kızıldeniz’e çıkış yolunu kontrol eden Tiran ve Sanafir adalarında, Suud hakimiyetini kabul etmesinin ardından, Riyad’dan da hava sahası açılımı geldi. Riyad yönetimi, hava sahasını İsrail’i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı aldı.

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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan, uluslararası hava sahasını kullanan sivil uçuşlar arasında ayrım yapmamayı öngören 1944 Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu’na uyma ve uluslararası havacılık bağlantısını sağlama çabaları doğrultusunda ülkenin hava sahasını, Sivil Havacılık Otoritesi taleplerini yerine getiren tüm uçuşlara açma kararı aldı” dedi. Anlaşma kapsamında ilk uçuş, ABD Başkanı Joe Biden tarafından gerçekleştirildi. Biden, İsrail’den Suudi Arabistan’a doğrudan uçan ilk ABD Başkanı unvanını elde etti.

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