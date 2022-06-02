Riyad’da gövde gösterisi

Petrol fiyatlarındaki yükselişin önünü alamayan ve üretimi artırması için Suudi Arabistan’ın kapısını aşındıran ABD’ye karşı, Moskova yönetiminden mesaj niteliğinde bir ziyaret geldi. Rusya, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve beraberindeki bir heyet, Ortadoğu temasları çerçevesinde Suudi Arabistan’a gitti. Mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile kameraların karşısına geçen Lavrov’un görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığından görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “İki ülkenin sıkı koordinasyonun küresel hidrokarbon pazarında dengeleyici bir etkiye sahip olduğu” ve “Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ndeki (OPEC+) pozisyonu ve petrol piyasası işbirliğini sürdüğü için Suud’lu yetkililere müteşekkir olduğu” vurgusu yapıldı.

BIDEN HEYET GÖNDERMİŞTİ

Lavrov önderliğindeki Rus heyeti, görüşmenin ardından bir diğer OPEC+ üyesi devlet olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçerek Dışişleri Bakanı Zayed bin Sultan Al Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında paylaşılan fotoğrafta ülkelerin liderlerinin kahkahalarla pozitif mesaj verdiği dikkatlerden kaçmadı. Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya petrol ambargosu kararı sonrası halihazırda 120 doları aşan Brent petrol varil fiyatlarının daha da artmasından endişelenen Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Direktörü Brett McGurk ve beraberindeki bir heyeti Suudi Arabistan’a yollayarak ikna turlarına girişmişti.

ABD heyetinin petrol üretimini artırması için talepte bulunduğu belirtilen görüşme basına yansıtılmazken, Suud ve BAE ziyaretleri sırasında Lavrov ve mevkidaşlarının kamera karşısına geçmesi, başta Suud olmak üzere Körfez’den aradığını bulamayan ABD’ye karşı gövde gösterisi olarak yorumlandı.

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İtalya, Rus petrolü stokladı

AB’nin hafta başında Rusya’dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında düşüme kararından hemen önce, İtalya’nın Rus petrolünü stokladığı ortaya çıktı. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Brüksel’de alınan kararı ‘mutlak başarı’ olarak nitelendirse de Kpler emtia veri şirketine göre İtalya, mayıs ayında Rusya’dan günde yaklaşık 400 bin varil petrol aldı. Söz konusu rakam, Roma’nın savaş öncesindeki satın alma seviyesinin 4 katına karışılık geliyor. İtalya’nın Rusya’nın en büyük ithalatçısı konumuna geldiği belirtilirken, son 3 ayda Avrupa içerisinde ithalatı artıran tek ülke olduğu kaydedildi.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Körfez ülkelerinin Rusya dilemması