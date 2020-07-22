Riyad’da kılıçlar çekildi: Taht oyunlarında yeni perde

Suudi Arabistan’da taht kavgası her geçen gün sertleşiyor. 20172de bir saray darbesi sonucu Veliaht Prens ünvanı elde eden Muhammed bin Selman’ın kendisine potansiyel rakip olabilecek prensleri, “yolsuzluk” kılıfı altında tasfiye etme operasyonu son olarak Suud ailesi içinde en güçlü rakibi Muhammed bin Nayif’e uzandı. Pazartesi günü, 84 yaşındaki Kral Selman bin Abdülaziz’in safra kesesi iltihabı nedeniyle hastaneye yatırılması ülkedeki taht mücadelesinin daha da sertleşmesine neden oldu. Cuma günü itibariyle, Suudi Arabistan’da Veliaht Prens bin Selman taraftarı olduğu bilinen hesapların Mart ayından beri gözaltında tutulan Prens Nayif’i ve eski istihbarat yetkilisi Saad el-Cabri’yi hedef alan Twitter kampanyası başladı. Kampanyanın, Prens Nayif’in Suud kamoyundaki algısını zayıflatmak ve hakkında sunulacak “yolsuzluk suçlamalarının” kabulünü sağlamak olduğu belirtildi. Muhammed bin Selman’ın, Kral’ın ölmesi ya da tahttan çekilmesi öncesinde en byük rakibini tasfiye etmek istediği belirtiliyor.

Bin Selman - Bin Nayif

KAMUOYUNU ETKİLEME HEDEFİ

Reuters’in bildirdiğine göre Muhammed bin Selman yanlısı twitter hesapları üzerinden yürüyen operasyonda, bin Nayef’le ilgili açıklanması beklenen “yolsuzluk suçlamları” öncesinde kamuoyunu etkileme amacı taşınıyor. Ülkenin en güçlü figürlerinden Bin Nayef’i hedef alacak suçlamalarla ilişkin dosyaların Mart ayında itibaren hazırlandığı belirtildi.

EL-CABRİ ÜZERİNDEN HEDEF ALDILAR

Binlerce Suud hesabı Cuma günü Twitter üzerinden başlayan operasyonda, binlerce Twitter hesabı üzerinden, “Kaçak Saad el-Cabri” “Yolsuz Saad el-Cabri” gibi Arapça etiketlerle Muhammed bin Nayef’in içişleri bakanı olduğu dönemde görev yapan eski istihbarat yetkilisini hedef aldı. Veliaht Prens bin Selman taraftarı hesapların bu yolla yolsuzlukla duçlanan el-Cabri ile bin Nayif arasında bağlantı kurmayı hedeflediği belirtiliyor.

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OPERASYONU KAHTANİ YÖNETİYOR

Saud el-Kahtani

1.2 milyon takipçili, Bin Selman yanlısı bir Twitter hesabının “Yolsuzluk şebekesinin el-Cabri tarafından yönetilmesine Muhammed bin Nayif izin verdi” mesajını paylaşmasının operasyonun amacını açık ettiği belirtildi. Cuma günü başlayan Twitter operasyonunun, Veliaht Prens’in sağ kolu ve aynı zamanda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinyaetinin baş zanlıları arasında yer alan Saud el-Kahtani tarafından yönetildiği belirtildi.