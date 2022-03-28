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Dünya Romanya nükleer saldırı ihtimaline karşı iyot stoklarını bitirdi
AVRUPA

Romanya nükleer saldırı ihtimaline karşı iyot stoklarını bitirdi

Romanya'da halk nükleer savaş korkusuyla eczanelerdeki iyot tableti stoklarını bitirdi. İyot, halka aile doktorları üzerinden ücretsiz verilecek.

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Haber Merkezi AA
Romanya nükleer saldırı ihtimaline karşı iyot stoklarını bitirdi
Arşiv

Rusya-Ukrayna savaşında 1 aylık süre geride kalırken Rusya tarafı başta olmak üzere birçok yönetici isim, nükleer savaş imasında bulundu.

Ukrayna'daki nükleer ve kimyasal tesislerin de savaş alanları içinde kalması ve tesislerin sürekli el değiştirmesi Avrupa'da, özellikle Ukrayna'nın komşularında paniğe neden oldu.

Romanya'da halk iyot stoklarını bitirdi

Romanya'da halk, nükleer savaş korkusuyla geçen haftalarda eczanelerdeki iyot tabletleri bitirdi.

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila, basına yaptığı açıklamada, iyot tabletlerinin gelecek haftadan itibaren halka ücretsiz dağıtımına başlanacağını belirtti.

Ücretsiz dağıtılacak

İyot tabletlerinin 40 yaşına kadar olan herkese dağıtılacağını belirten Rafila, Ukrayna'daki silahlı çatışmaya ve aynı zamanda geçmişte yaşanan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın "ortak hafızasına" atıfta bulunarak, bu pastillerin dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Romanya sınırlarının hemen yakınında geniş çaplı bir silahlı çatışma yaşandığının altını çizen Rafila, 1986'da Ukrayna'da meydana gelen bir nükleer patlamanın halen hafızalarda yer aldığını ve şu anda olası bir nükleer patlama öncesi halk sağlığını düşünmenin önemli olduğunu vurguladı.

10 bin aile doktoru aracılığı ile dağıtılacak

Halkın gelecek haftadan itibaren tablet kullanımıyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirileceğini söyleyen Rafila, tabletlerin Romanya genelindeki 10 bin aile doktoru aracılığıyla dağıtılacağını da belirtti.

Ukrayna'daki savaşta geçen haftalarda çatışmaların, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarına kadar varmasının ardından Rumenler, eczanelerdeki iyot tableti stoklarını tüketmişti.

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