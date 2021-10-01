Ronaldo benzin alamadı

İngiltere’de, Brexit sonrasında tedarik zincirinde bozulma ve yetersiz kamyon şoförü sayısı nedeniyle yaşanan akaryakıt krizi bir haftayı geride bırakırken, hükûmetin çözüm üretememesi, krizi derinleştirmeye başladı. İngiliz hükûmeti tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki benzin istasyonlarının dörtte birinin tamamen akaryakıtsız kaldığı kaydedildi. Ordunun devreye sokulduğu krizde İngiliz vatandaşları adeta istasyonlar arasında akaryakıt avına çıkarken, gece vakitlerine kadar uzun kuyruklar oluşuyor. İtalya’dan flaş bir transferle Premier League ekibi Manchester United’a geçen ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da krizin mağdurlarından biri oldu.
- Daily Mail’in haberine göre Portekizli yıldızın 220 bin sterlinlik (2 milyon 600 bin TL) lüks otomobiliyle benzincide 6 saat 40 dakika bekleyen şoförü ve korumaları tek damla benzin alamadan istasyondan ayrıldı. İngiltere Milli Takımı ve Manchester United’ın eski efsane futbolcusu Paul Scholes, geçtiğimiz günlerde yolda kalmış ve ülkede yaşanan petrol krizi sebebiyle aracının yakıtını bidonla doldurmak zorunda kalmıştı.
BİRİ BENİ ANTREMANA GÖTÜRSÜN
Sadece Ronaldo değil, alt liglerden bazı futbolcular da durumdan şikayetlerini Twitter üzerinden dillendiriyor. İngiltere 1. ligi Championship takımlarından Millwall’un forveti Matt Smith’in yakın çevrede benzin bulunan bir akaryakıt istasyonu aradığına yönelik tweeti de bunlardan bir oldu. İngiliz futbolcu “Eğer benzin bulamazsam biri beni antrenmana götürebilir mi?” mesajını da paylaşarak ülkedeki trajik duruma esprili bir göndermede bulundu. İngiltere’de akaryakıt sıkıntısı sonucu şimdiden alt liglerde birçok maç ertelenirken, kulüplerin takım otobüslerinde kullanılmak üzere yakıta erişiminde problem olmadığı fakat oyuncuların kulüp binasına veya takım otobüsünün olduğu yere gelmekte problemler yaşadığı belirtildi. Krizin yakın zamanda çözülememesi halinde Premier League ve takımların antrenmanlarının da gelişmelerden etkilenebileceğinden endişe duyulduğu kaydedildi.
Enerji şirketlerinde iflas dalgası
- Öte yandan İngiltere enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede üç enerji şirketinin daha iflas ettiğini bildirdi. Ofgem’den yapılan açıklamada, Enstroga, Igloo Energy ve Symbio Energy adlı şirketlerin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulundukları belirtildi. Açıklamada, 3 enerji şirketinin İngiliz piyasasında 230 bin kişiye hizmet verdiği ve toplam pazarın sadece yüzde 1’ini oluşturduğu kaydedildi. İflas eden son 3 enerji şirketiyle birlikte, ülkede eylül ayından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısı 9’a yükseldi. Bu şirketler, İngiliz pazarında 1,7 milyon müşteriye hizmet veriyordu.