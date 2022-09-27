Dünya Rum kesimi Egedeki çatışmanın bizi etkilemesinden korkuyoruz
AVRUPA

Rum kesimi: Ege'deki çatışmanın bizi etkilemesinden korkuyoruz

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime dahil oldu. Rum kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, kendilerini potansiyel Yunanistan-Türkiye çatışmasının ortasında bulmaktan endişe ettiklerini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Rum kesimi: Egedeki çatışmanın bizi etkilemesinden korkuyoruz
Ioannis Kasoulides

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime dahil oldu. Rum kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, kendilerini potansiyel Yunanistan-Türkiye çatışmasının ortasında bulmaktan endişe ettiklerini söyledi.

  • Bloomberg yayınında konuşan Kasoulides, "Türk askeri bizim ülkemizde." şeklinde sözler sarf etti.

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"Çatışmanın bizi etkilemesinden korkuyoruz"

Türkiye'nin adadaki varlığından kaygı duyduğunu dile getiren Kasoulides, "Ege Denizi'ndeki herhangi bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz." diye konuştu. Rum Bakan, bu görüşüne gerekçe olarak, "Çünkü tüm hikayenin en zayıf noktası olarak kullanılacağız." şeklindeki düşüncesini gösterdi.

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"Kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız"
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yunanistan'ın kışkırtarak üstümüze salanların niyetlerini çok iyi biliyoruz, kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez' şeklinde konuştu.

Rum Bakan: Tehdit eden Yunanistan değil, Türkiye

Ege'deki adaların uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmasını görmezden gelen Ioannis Kasoulides ayrıca, bölgede tehdit eden tarafın Atina değil, Ankara olduğunu ileri sürdü.
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