Dünya Rum kesiminden itiraf gibi SİHA açıklaması Çözüm arıyoruz
AVRUPA

Rum kesiminden itiraf gibi SİHA açıklaması: Çözüm arıyoruz

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'ları dünya gündeminde konuşulmaya, birçok ülkeye de endişe vermeye devam ediyor. Son olarak Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, KKTC’nin Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk SİHA ve İHA’larına çözüm aradıklarını belirterek, “Gelişmeleri izliyoruz, karşı önlemler almaya çalışıyoruz” dedi.

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Rum kesiminden itiraf gibi SİHA açıklaması: Çözüm arıyoruz
Bayraktar TB2

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dünyada gündem olmaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, halihazırda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor. Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet satın almak için Ankara ile anlaşma imzalamıştı. SİHA'ların bu başarısı birçok ülkeye endişe vermeye devam ediyor.

"Kabiliyetimizi artırmaya çalışıyoruz"

Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, savunma bütçelerini 46 milyon euro artırdıklarını da kaydetti. Kathimerini gazetesine konuşan Haralambus, Türk SİHA'larının varlığını yakından takip ettiklerini ve savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Rum Bakan, "Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 46 milyon euro'luk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat'ın (KKTC-Rum yönetimi kara sınırı) elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik, sistemi kuracak şirketle anlaştık" dedi.

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  • ABD'nin Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini de ifade eden Haralambos, Fransa ile askeri işbirliklerinin ileri seviyeye ulaştığını söyledi.

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