Rus askerleri tarafından maruz bırakılmadığı işkence kalmadı

MAVİ KIYAFET GİYEN KURBAN<br>Kayıtlardan biri, bir Buça sakini tarafından muhtemelen evinin penceresinden alınmış. Kayıtta, \"Esirler orada yatıyor, çitlerin karşısında\" diyen bir ses duyuluyor. Aynı ses, saymaya başlıyor: \"Bir, iki, üç, elbette dört, beş, altı...\" Rus zırhlı araçları ve askerlerinin açık şekilde seçildiği videoda, toplam dokuz sivilin yere yatmaya zorlandığı görülüyor. Görüntüde, mavi kıyafet giyen Ukraynalı sivil özellikle dikkat çekici.<br><br>Görgü tanığının çektiği video burada bitiyor ancak New York Times sekiz sivile sonrasında ne olduğunu ortaya çıkardı. Askerler Buça sakinlerini bir resmi binanın arkasına götürdü.<br><br>Silah sesleri duyuldu ve esir alınan siviller bir daha geri dönmedi.