Rus askerleri tarafından maruz bırakılmadığı işkence kalmadı

Ukraynalı Valentine Baranik, ülkenin kuzey doğusundaki işgal altındaki bir kasabada evinin yakınındaki ormanda bulduğu bir gezi mayınını etkisiz hale getirmek için hayatını riske attı.
Baranik, "Mayını görüp hiçbir şey yapmadıysam, kendimle nasıl yaşayabilirim. Bırakırsam birinin öleceğini biliyordum." dedi.
Rus birlikleri Baraniki bulduklarında ellerini plastik bantla bağladılar ve bodruma kilitlediler. Ertesi sabah gözleri hala bağlıyken arabaya bindirildi ve başka bir binaya götürüldü.
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Rus işgali altındaki Ukrayna'dan korkunç görüntüler geldi. Başkent Kiev'in yakınındaki Buça şehrinden kaydedilen görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı.
İşgalin ilk ayı biterken Kiev çevresinden püskürtülen Rus birlikleri, Buça'dan ayrılırken arkalarında katliam bıraktı. Sokaklara saçılmış cesetler, evlerin bahçelerinde vurulmuş insanlar ve bir kilise çevresindeki toplu mezar.
Dünyayı sarsan görüntülerin ardı arkası kesilmezken, Ukraynalı yetkililer ilk belirlemelere göre 300'ü aşkın sivilin Rus işgalciler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
Mart ayı sonundan bu yana ise Buça'da 1000'den faza sivilin cesedi bulundu. Bunların birçoğu aceleyle kazılan sığ mezarlara gömülmüştü.<br><br>Rus işgalciler bir çocuk kampına topladıkları yüzlerce sivili gözlerini kırpmadan vurdu. Radiant kampındaki cesetler 4 Nisan'da bulundu.
Ukraynalı yetkililer, haftalardır Buça'daki katliamın kanıtlarını topluyor. Kanıtlar arasında Buça sınırında her birinde çok sayıda kurşun deliği olan sivillere ait arabaların olduğu bir alan da var. Bunlar, kaçmaya çalışan ailelerin ateş açılan araçları.<br><br>Birinin penceresinde hala, askerlere, içindekilerin bir tehdit olmadığını göstermek için asılmış uzun beyaz bir bez var. Bu araçlara fazla yaklaşınca ölümün hastalıklı kokusu halen alınabiliyor.
SOKAĞI GEÇERKEN KAMERAYA YAKALANDILAR<br>Amerikan New York Times gazetesi, katliamın ortaya çıkarılmasından 48 gün sonra Buça'da Rus askerleri tarafından infaza götürülen sivillerin görüntülerini yayınladı.<br><br>İki ayrı videoyu haberleştiren gazete, Rus paraşütçülerin silah doğrultup yürüttüğü sekiz erkeğin son kez hayatteyken kayda alındığını bildiriyor.<br><br>Kayıtta önde silahlı bir Rus askerini bir elleriyle birbirlerini, diğer elleriyle ise başlarını tutarak takip eden sekiz sivil yer alıyor. Bir sokağı karşıdan karşıya geçmeye zorlanan sivillerin peşinde ise, tahmin edilebileceği gibi silahlı bir başka Rus paraşütçü var.<br><br>Askerlerden biri ölüme götürülen Buçalı sivillere 'Sağa doğru yürü, ...' diyerek küfür ediyor.<br><br>Videoların 4 Mart tarihinde güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini aktaran New York Times, görüntülerdeki sivillerin birkaç dakika sonra kurşuna dizildiğini yazdı.<br>
MAVİ KIYAFET GİYEN KURBAN<br>Kayıtlardan biri, bir Buça sakini tarafından muhtemelen evinin penceresinden alınmış. Kayıtta, \"Esirler orada yatıyor, çitlerin karşısında\" diyen bir ses duyuluyor. Aynı ses, saymaya başlıyor: \"Bir, iki, üç, elbette dört, beş, altı...\" Rus zırhlı araçları ve askerlerinin açık şekilde seçildiği videoda, toplam dokuz sivilin yere yatmaya zorlandığı görülüyor. Görüntüde, mavi kıyafet giyen Ukraynalı sivil özellikle dikkat çekici.<br><br>Görgü tanığının çektiği video burada bitiyor ancak New York Times sekiz sivile sonrasında ne olduğunu ortaya çıkardı. Askerler Buça sakinlerini bir resmi binanın arkasına götürdü.<br><br>Silah sesleri duyuldu ve esir alınan siviller bir daha geri dönmedi.
New York Times'ın elde ettiği 5 Mart'ta kaydedilen insansız hava aracı görüntüleri ise, Rus askerlerin bir gün önce infaz ettikleri sivillerin yanında ayakta durduğunu kanıtlıyor. Resmi binanın çevresinde işgalin simgesi haline gelen 'V' harfli Rus zırhlı araçları da yine drone görüntüsünde.
TARİH: 3 NİSAN<br><br>Takvimler 3 Nisan'ı gösterdiğinde, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı foto muhabiri Vadim Ghirda 144 Yablunska Sokağı'ndaki resmi binanın arka bahçesindeki cesetleri fotoğraflıyor. Fotoğrafaki cesetlerden bazılarının elleri bağlı ve mavi kıyafetli sivil hemen göze çarpıyor.<br><br>Sivilleri kurşuna dizen Rus askerlerinin görüntülerine de ulaşan New York Times, 'savaş suçu' kayıtları için Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir yorum yapılmadığını yazdı.
BUÇA'YA YENİDEN GİRİŞ<br><br>New York Times, Rus işgalcilerin Kiev'in 37 kilometre kuzeybatısındaki Buça'ya savaşın başlangıcından birkaç gün sonra Şubat ayının sonlarında girdiğini hatırlatıyor. Ukrayna birlikleri tarafından Buça'da pusuya düşürülen Rus paraşütçüler çok ağır kayıplar verdi ve geri çekilmek zorunda kaldı.<br><br>Yeniden saldırıya geçen Rus ordusu, 3 Mart tarihinde Buça'daydı. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde 144 Yablunska Sokağı'na zırhlı araçlarla yeniden giren Rus birlikleri var. Rus askerlerden biri, güvenlik kamerasını fark edip kameraya ateş açıyor ve ekran siyaha düşüyor.<br>
Rus askerlerinin 28 bin nüfuslu Buça'da ev ev arama yaptığını, buldukları sivilleri karargah olarak kullandıkları binaya götürdüklerini aktaran New York Times, burada bazı kurbanların infaz edilmeden önce sorgulanıp dövüldüğünü yazdı.
Gazete, infaza götürülürken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen sekiz kurbanın fotoğrafları ve isimlerine de haberinde yer verdi: Anatoliy Prykhidko, Andriy Matviychuk, Andriy Verbovyi, Denys Rudenko, Andriy Dvornikov, Svyatoslav Turovskyi, Valera Kotenko ve Vitaliy Karpenko.<br><br>İnfazlardan dört hafta sonra Buça'ya ulaşan New York Times muhabirleri, Rusların karargahında 'savaş suçu' kanıtlarına rastladı. Binanın duvarları ve merdivenleri kurşun delikleriyle doluydu, sivillerin vurulduğu 7.62x54R silahının mermi kovanları her yerdeydi.
New York Times gazetesi, Buça'daki katliam ortaya çıktıktan birkaç gün sonra uydu görüntüleriyle Rus askerlerin infazlarını kanıtlamıştı. Görüntüleri inceleyen gazete, sokaklarda bulunan birçok cesedin üç haftadan uzun süre önce, yani Rus ordusu bölgeyi kontrol ederken öldürüldüğünü tespit etmişti. Söz konusu uydu görüntüleri, sokakta bulunan 11 cesedin en az 11 Mart'tan bu yana orada olduğunu göstermişti.<br><br>Görüntülere göre, Yablonska Caddesi'nde cesetler, 9 ve 11 Mart arasında görülmeye başlanmıştı. Cesetlerden bazıları bir kraterin içinde, üç tanesi bisiklet ve diğerleri de terk edilmiş araçların yanında bulunmuştu. Bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlı ve kafalarında beyaz örtü olduğu aktarılmıştı.
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Rus işgalcilerin Ukraynalı sivilleri ölüme doğru sürüklerken çekilmiş video kaydı ortaya çıktı. Son kez hayattayken kayda alınan sekiz erkek, işgalcilerin karargah olarak kullandıkları binanın arka bahçesinde kurşuna dizildi. Dünyayı sarsan görüntüler Ukrayna'dan gelen en korkunç görüntülerden biri olarak nitelendirildi.
Sonra dayağın başladığını belirten Baranik şunları söyledi: "Yüzüme vurdular. Kaburgalarımı kırdılar. Kafama bir tabanca dayadılar ve kulağımın yanından ateş ettiler."
Daha sonra bir ses duyduğunu söyleyen Baranik, dışarıda çadırlar olduğunu ve Rus birlikleri tarafından serbest bırakıldığını söyledi.
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