Rus donanması ABD kıyılarında: Küba'ya gidecek

Ukrayna savaşı ekseninde ABD ile Rusya arasındaki tansiyon her geçen gün yükselirken, Moskova yönetiminden Soğuk Savaş dönemi gerginliğini anımsatan bir hamle geldi. Küba hükümeti, 12-17 Haziran'da, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdi. 1960’lı yıllarda, ABD ve Sovyetler Birliği (SSCB) arasındaki nükleer gerilimin tavan yaptığı dönemde, SSCB Küba’ya nükleer füze yerleştirmişti. Rusya’nın bu hamlesinin, Putin’in önceki gün, ABD ile ihtilaflı ülkelere uzun menzilli füze verilmesi tehdidinden sonra gelmesi dikkat çekti.





HAVANA’YA DEMİRLEYECEK

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 gemi ile 1 nükleer denizaltıdan oluşan Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da, başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği kaydedildi. Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostluk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır" ifadesine yer verildi.





3 GEMİ BİR NÜKLEER DENİZALTI

Açıklamada, Rus denizcilerin Küba'da tarihi ve kültürel yerleri de ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı. Ülke basınında çıkan haberlerde, Rus donanma birliğini oluşturan gemilerin Gorshkov fırkateyni, filo tankeri Pashin, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan olduğu belirtildi.





MİSİLLEME TEHDİDİNDEN HEMEN SONRA

Önceki gün Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri Batı üretimi silahlarla vurmasına yeşil ışık yakan ülkelere gözdağı vermişti. Putin, Ukrayna'nın uzun menzilli Batı üretimi silahlarla Rus topraklarına saldırmasına izin vermeleri durumunda ABD ve Avrupalı müttefiklerini vuracak mesafedeki ülkelere konvansiyonel füzeler konuşlandırabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Rus donanmasının ABD’ye 150 km mesafedeki Küba’ya yapacağı ziyaret, Putin’in tehdidini akıllara getirdi.





2. KÜBA KRİZİ Mİ

Küba Füze Krizi, Soğuk Savaş döneminde gerçekleşmiş ve iki süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında gerilimin tavan yaptığı bir dönemde yaşanmıştı. Kriz, 1962 yılında yaşanan ve dünya için nükleer savaş tehlikesinin zirveye ulaştığı bir süreç olarak kayıtlara geçmişti. Sovyetler Birliği, Küba’da nükleer füzeler yerleştirmeye başlamış, Amerika Birleşik Devletleri ise bu duruma karşı çıkmış ve tüm dünyayı etkileyen bir kriz ortaya çıkmıştı.



