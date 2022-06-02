Dünya Rus gazeteci Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı
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Rus gazeteci Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı

Rus gazeteci Dmitriy Muratov, geçen yıl kazandığı Nobel Barış Ödülü’nü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Rus gazeteci Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı
Dmitriy Muratov

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Rus gazeteci Dmitriy Muratov, geçtiğimiz yıl kazandığı Nobel Barış Ödülü’nü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkaracağını söyledi.

"Nobel altın madalyasını açık artırmaya çıkarmaya karar verdik"

Muratov'un sahibi olduğu Novaya Gazeta'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukraynalı çocuklara yardım etmek için verebilecek en önemli şeyin feda edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Nobel altın madalyasını açık artırmaya çıkarmaya karar verdik. 1 Haziran'da Rusya ve Ukrayna'da çocuk bayramı kutlanmaya devam edilirken, müzayede evi tarafından desteklenen müzayede ile ödülünün açık artırması başlıyor. Müzayede 20 Haziran'da kutlanan ‘Dünya Mülteciler Günü’nde New York'taki Times Meydanı'nda canlı müzayede ile son bulacak. Elde edilen gelir UNICEF fonuna aktarılacak." denildi.

Gazete yayınını durdurmuştu

Muratov, 2021 yılının Nobel Barış Ödülü'nü alırken Kremlin karşıtı yayınlarına ve söylemlerine devam etti.

Geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e soru yönelten ve röportajını gazetesinden yayınlayan Muratov hakkında ve gazetesine karşı soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma sonrası gazetenin yayınlarını Ukrayna'ya süren askeri operasyonların sona ereceği güne kadar durdurduğunu açıklayan Muratov, son olarak bir tren seyahatinde kırmızı boya ile saldırıya uğramıştı.

Ukraynalı grup Eurovision'da kazandığı kupayı SİHA almak için sattı
FOTOĞRAF 10
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İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, zafer kupasını, Ukrayna ordusu için insansız hava araçları satın almak amacıyla Facebook'ta açık artırmayla sattı.
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Satış, grubun tıbbi bakım ve malzeme için para toplama amacıyla Berlin'deki Brandenburg Kapısı'ndaki bir yardım konseri verdiği esnada gerçekleşti.
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Konserde konuşan grup üyesi Oleh Psiuk, BM'ye göre en az 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği ve 4 bin 735 kişinin yaralandığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.
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Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Ukraynalı TV sunucusu Serhiy Prytula, kupanın satışından elde edilen paranın Ukrayna yapımı üç PD-2 drone satın almak için kullanılacağını duyurdu.
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Eurovision Şarkı Yarışması, bir sonraki yıl kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
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Ancak Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle 2023 yılında yapılacak yarışmaya hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı netlik kazanmadı.
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Şimdiye kadar, aralarında İngiltere, İspanya ve Polonya'nın olduğu ülkeler ev sahipliği için aday oldu.
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Ancak Ukrayna, 2023 yılında yarışmaya ev sahipliği yapacaklarına inandıklarını söyledi.
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Ukraynalı grup Eurovision'da kazandığı kupayı SİHA almak için sattı
2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukraynalı Kalush Orkestra, Rusya ile savaşta olan Ukrayna ordusuna insansız hava araçları satın almak için Eurovision kupasını açık artırmada 900 bin dolara sattı.


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