Dünya Rus gazetesi Rusya Ukraynayı bombalıyor manşetiyle çıktı
AVRUPA

Rus gazetesi “Rusya Ukrayna'yı bombalıyor” manşetiyle çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine, Rusya içinden de tepkiler var. Novaya gazetesi, Rusça ve Ukrayna'ca olarak iki dilde "Rusya, Ukrayna'yı bombalıyor" manşetiyle çıktı. Rusya'nın en çok izlenen şov programının sunucusu Ivan Urgant "Savaşa hayır" dedi. Bunun üzerine programı iptal edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus gazetesi “Rusya Ukraynayı bombalıyor” manşetiyle çıktı
Novaya Gazeta'nın manşeti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, Rus kamuoyunda da tepkilere neden oluyor. Tanınmış isimlerden ve bazı medya kuruluşları, Rusya'nın işgal girişimine karşı ses yükseltiyor.

"RUSYA BOMBALIYOR"

Rus siyasi ve sosyal meselelerine yönelik eleştirel haberleriyle bilinen Novaya Gazeta gazetesi, Rusça ve Ukrayna'ca olmak üzere iki dilde başlıkla çıktı.

Gazete, manşetinde “Rusya Ukrayna'yı bombalıyor” ifadesine yer verdi.

ÜNLÜ SUNUCUDAN TEPKİ

Rus devlet kanalı Kanal 1'de yayınlanan ve Rusya'nın en çok izlenen şov programının sunucusu Ivan Urgant, Instagram hesabından "Acı ve korku. Savaşa hayır" paylaşımında bulundu.

Gazeteci Taha Kermani'nin aktardığı bilgilere göre, bu tepki sonrası televizyon programı tatil edildi.

"FUTBOLA ZAMAN YOK"

"Sowjetskaja Sport" gazetesi ise "Futbol için zaman yok" başlığı attı. Manşetinde siyah bir sayfaya yer verdi.

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