Rus gazetesi “Rusya Ukrayna'yı bombalıyor” manşetiyle çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, Rus kamuoyunda da tepkilere neden oluyor. Tanınmış isimlerden ve bazı medya kuruluşları, Rusya'nın işgal girişimine karşı ses yükseltiyor.
"RUSYA BOMBALIYOR"
Rus siyasi ve sosyal meselelerine yönelik eleştirel haberleriyle bilinen Novaya Gazeta gazetesi, Rusça ve Ukrayna'ca olmak üzere iki dilde başlıkla çıktı.
Gazete, manşetinde “Rusya Ukrayna'yı bombalıyor” ifadesine yer verdi.
ÜNLÜ SUNUCUDAN TEPKİ
Rus devlet kanalı Kanal 1'de yayınlanan ve Rusya'nın en çok izlenen şov programının sunucusu Ivan Urgant, Instagram hesabından "Acı ve korku. Savaşa hayır" paylaşımında bulundu.
Gazeteci Taha Kermani'nin aktardığı bilgilere göre, bu tepki sonrası televizyon programı tatil edildi.
"FUTBOLA ZAMAN YOK"
"Sowjetskaja Sport" gazetesi ise "Futbol için zaman yok" başlığı attı. Manşetinde siyah bir sayfaya yer verdi.
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Kiev'de ana yolun ortasına hendek kazan Ukraynalı böyle görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri harekat üçüncü gününde de devam ederken, Ukraynalı bir vatandaşın başkent Kiev'in göbeğinde ana yolun ortasına hendek kazdığı anlar böyle görüntülendi.
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Ukrayna helikopteri Rus askeri konvoyunun üzerine bomba yağdırdı
Ukrayna'ya ait bir savaş helikopteri, şehre ilerlemeye çalışan Rus birliklerine ait askeri konvoyun üzerine bomba yağdırdı. Bir çok askeri aracı ve tankı imha eden atıştan geriye demir yığınları kaldı.
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Ukraynalı çocuklar Ruslar'dan geri alınan bölgedeki Rus bayrağını böyle indirdi
Ukrayna' Ukraynalı çocuklar Ruslardan geri alınan, Herson'un Chaplinka bölgesine asılı Rus bayrağını indirdi.
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Ukrayna Herson'da Rus konvoyu Bayraktar TB2 SİHA'ların hedefi oldu
Ukrayna'nın Herson şehrinde ilerleyen Rus konvoyu ummadık bir saldırıyla karşılaştı. Askeri teçhizat yüklü dev araçlar Bayraktar TB2 SİHA atışlarıyla kullanılamaz hale geldi.
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Ukrayna’da sivil direniş birlikleri Rus askerlerini esir aldı
Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukraynalı siviller, Rus askerleriyle savaşmaya başladı. Sumi kentinde Rus askeri aracını ateş altına aldılar. Bir süre sonra Rus güçleri teslim oldu.
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Ukraynalı Gazeteci Khalilova Kiev'den politikacılara seslendi: Sıra size gelmeden eyleme geçin
Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.
Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Khalilova, dünya liderlerini Rusya tehlikesine karşı uyardı. Khalilova, 'Medeni dünya ve politikacılara seslenmek istiyorum. Rus Çarı kadınları, çocukları, şehirleri bombalıyor. Orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize de gelmeden ses verin!' dedi.
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Ukraynalı komutandan Rus askerlerine gözdağı: Bayraktarları beğendiniz mi?
Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın işgalci Rus askerlerine yönelik konuşması sosyal medyada gündem oldu. Rus askerlerine Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2'leri hatırlatan Ukraynalı komutan, 'Bayraktarları beğendiniz mi? Başınızın tepesinde uçuşan nedir. Sizinle savaşmak için şeyimiz var, en iyisi teslim olun. Şansınız varken kaçın' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı.