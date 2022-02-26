Rus gazetesi “Rusya Ukrayna'yı bombalıyor” manşetiyle çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, Rus kamuoyunda da tepkilere neden oluyor. Tanınmış isimlerden ve bazı medya kuruluşları, Rusya'nın işgal girişimine karşı ses yükseltiyor.

"RUSYA BOMBALIYOR"

Rus siyasi ve sosyal meselelerine yönelik eleştirel haberleriyle bilinen Novaya Gazeta gazetesi, Rusça ve Ukrayna'ca olmak üzere iki dilde başlıkla çıktı.

Gazete, manşetinde “Rusya Ukrayna'yı bombalıyor” ifadesine yer verdi.

ÜNLÜ SUNUCUDAN TEPKİ

Rus devlet kanalı Kanal 1'de yayınlanan ve Rusya'nın en çok izlenen şov programının sunucusu Ivan Urgant, Instagram hesabından "Acı ve korku. Savaşa hayır" paylaşımında bulundu.

Gazeteci Taha Kermani'nin aktardığı bilgilere göre, bu tepki sonrası televizyon programı tatil edildi.

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"FUTBOLA ZAMAN YOK"

"Sowjetskaja Sport" gazetesi ise "Futbol için zaman yok" başlığı attı. Manşetinde siyah bir sayfaya yer verdi.

OYNAT 01:51 Ukraynalı Gazeteci Khalilova Kiev'den politikacılara seslendi: Sıra size gelmeden eyleme geçin Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.



Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Khalilova, dünya liderlerini Rusya tehlikesine karşı uyardı.



Khalilova, 'Medeni dünya ve politikacılara seslenmek istiyorum. Rus Çarı kadınları, çocukları, şehirleri bombalıyor. Orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize de gelmeden ses verin!' dedi.

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