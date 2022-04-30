Rus işgalini tablolarına çizdiler: Savaşın sürrealist yansıması
Rus saldırıları, savaş karşıtı Ukraynalı sanatçıların sürrealist çalışmalarına yansıdı. Sanatçılar çalışmaları ile Putin’e ‘kan dökmeyi durdur!’ çağrısında bulundu. Sanatçılardan kimisi Buça’daki katliamı, kimisi kadınlar gününde yağan bombaları, kimisi de çocukların maruz kaldığı şiddet ortamını çizimlerine yansıttı.
Poltava’da yaşayan Maria Skliarova, “Çizimim bir toplu mezarın fotoğrafı. Buça’dan ilk görüntüleri gördüğümde yaşadığım şoku hatırlıyorum. Hepimiz şoktaydık. Buça, Irpin ve Hostomel’deki mezarların vahşetini kabullenmemim ve olanlardan ne kadar incindiğimi ifade etmenin yoluydu bu resim” dedi.
ÇİÇEK YERİNE BOMBA ALDIK
Kiev’de yaşayan Ruslana Artemenko ise “6 Mart doğum günümdü. İki gün sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günüydü. Ukrayna’daki her kadın, hediyeler ve çiçekler almak yerine bombalamalara maruz kaldılar. Putin’den hepimize ne güzel! bir hediye” ifadelerini kullandı.
GÖZLERDE YIKIMIN İZİ VAR
Chernivtsi’de yaşayan Mariia Kinovych de şöyle konuştu: “Çok sayıda Ukraynalı çocuk öldü, kimi çocuklar sığınaklara kapanmak veya ülkelerini terketmek zorunda kaldı. Şiddet nedeniyle çocukluklarından mahrum bırakılıyor. Çocukların gözlerinde savaşın yıkımını görüyoruz.”