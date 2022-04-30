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Dünya Rus işgalini tablolarına çizdiler Savaşın sürrealist yansıması
AVRUPA

Rus işgalini tablolarına çizdiler: Savaşın sürrealist yansıması

Rus saldırıları, savaş karşıtı Ukraynalı sanatçıların sürrealist çalışmalarına yansıdı. Sanatçılar çalışmaları ile Putin’e ‘kan dökmeyi durdur!’ çağrısında bulundu. Sanatçılardan kimisi Buça’daki katliamı, kimisi kadınlar gününde yağan bombaları, kimisi de çocukların maruz kaldığı şiddet ortamını çizimlerine yansıttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus işgalini tablolarına çizdiler: Savaşın sürrealist yansıması
Ruslana Artemenko'nun çizimi

Poltava’da yaşayan Maria Skliarova, “Çizimim bir toplu mezarın fotoğrafı. Buça’dan ilk görüntüleri gördüğümde yaşadığım şoku hatırlıyorum. Hepimiz şoktaydık. Buça, Irpin ve Hostomel’deki mezarların vahşetini kabullenmemim ve olanlardan ne kadar incindiğimi ifade etmenin yoluydu bu resim” dedi.

Maria Skliarova'nın çizimi
Maria Skliarova'nın çizimi

ÇİÇEK YERİNE BOMBA ALDIK

Kiev’de yaşayan Ruslana Artemenko ise “6 Mart doğum günümdü. İki gün sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günüydü. Ukrayna’daki her kadın, hediyeler ve çiçekler almak yerine bombalamalara maruz kaldılar. Putin’den hepimize ne güzel! bir hediye” ifadelerini kullandı.

Ruslana Artemenko'nun çizimi
Ruslana Artemenko'nun çizimi

GÖZLERDE YIKIMIN İZİ VAR

Chernivtsi’de yaşayan Mariia Kinovych de şöyle konuştu: “Çok sayıda Ukraynalı çocuk öldü, kimi çocuklar sığınaklara kapanmak veya ülkelerini terketmek zorunda kaldı. Şiddet nedeniyle çocukluklarından mahrum bırakılıyor. Çocukların gözlerinde savaşın yıkımını görüyoruz.”

Mariia Kinovych'in çizimi
Mariia Kinovych'in çizimi

Yukarıdan savaş: Uydu fotoğraflarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali
FOTOĞRAF 22
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21 Mart 2002'de Ukrayna, Chernihiv'de yanan petrol depolama tanklarının multispektral bir görüntüsünü gösteriyor.
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18 Mart, Kiev bölgesi, Irpin Nehri köprüsü yakınında arabalar yanıyor.
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Mariupol, Ukrayna'da yanan apartmanlar, 19 Mart.
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Novoselivka, Ukrayna'da büyük kraterler ve yıkılmış evler, 21 Mart.
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Mariupol, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda, Talakivka'da konuşlandırılmış topçulardan bir görünüm, 19 Mart
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Irpin, Ukrayna'da hasar gören ve yanan binalar, 21 Mart.
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Irpin, Ukrayna'da yanan binalar, 21 Mart.
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16 Mart, Ukrayna, Chernihiv'de hasarlı bir Olimpik spor eğitim merkezi.
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Kendinden tahrikli obüslerin yakından görünümü, Çernihiv'in kuzeydoğusunda, Ukrayna, 16 Mart.
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Yanan evlerin ve bir yerleşim alanının yakından görünümü, kuzeydoğu Çernihiv, Ukrayna, 16 Ma
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Sumy, Ukrayna'da yıkılan apartmanlar ve bir kilise, 14 Mart.
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16 Mart, Harkov, Ukrayna'da bir yerleşim bölgesi yakınında topçu çarpmasından kaynaklanan kraterler.
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Herson havaalanında bir asfaltta Rus helikopterlerini imha etti.<br>
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İkinci bir kundağı motorlu obüs bataryasının yakından görünümü, Çernihiv'in kuzeydoğusunda
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Bir uydu görüntüsü, 11 Mart'ta Ukrayna, Antonov Havaalanı yakınlarındaki Ozera'da topçu ateşinin multispektral yakından görüntüsünü gösteriyor.
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Mariupol, Ukrayna'nın batı kesimindeki apartmanların ve yangınların multispektral yakından görünümü.
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10 Mart'ta Ukrayna, Kiev'in dışındaki Irpin'de, Irpin nehri köprüsünün yanında bekleyen insanlar ve arabalar.
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10 Mart, Ukrayna, Çerhihiv'de yıkılan bir Epicenter K alışveriş merkezi.<br>
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Mariupol, Ukrayna'nın batı kesimindeki bir sanayi bölgesindeki yangınların multispektral görünümü, 12 Mart.
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Zırhlı araçlar, Antonov Havalimanı'nın kuzeydoğusunda, Hostomel, Ukrayna yakınlarında, 8 Mart.
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27 Şubat, Ukrayna, Hostomel'deki Antonov Havalimanı'nda hasarlı bir hangar.
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Ukrayna, Çernihiv'de hasarlı bir köprüyol ve yakındaki evler, 28 Şubat.
Yukarıdan savaş: Uydu fotoğraflarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali
ABD merkezli Maxar Technologies şirketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ilk günden itibaren uydu fotoğraflarıyla görüntülüyor. Reuters'in yayınladığı uydu fotoğraflarında 29. gününe giren savaşın yıkımı tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor.

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