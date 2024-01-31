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Dünya

Rus keşif uçağı Alman ordusunu alarma geçirdi

Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçan bir Rus keşif uçağının Alman Hava Kuvvetleri'nde alarm durumuna yol açtığı bildirildi.

09:14 - 31/01/2024 Çarşamba
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Alman medyasında yer alan haberlerde Rügen Adası açıklarında Transponder olmadan uçan Ilyushin Il-20 tipi Rus keşif uçağı nedeniyle hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının acil olarak havalandıkları belirtildi.


Alman Hava Kuvvetleri'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da bir Rus askeri keşif uçağına Baltık Denizi üzerinde bir süreliğine eşlik edildiği ifade edildi.


Buna benzer bir olay yine geçen yılın Nisan ayında gerçekleşmiş Alman savaş uçakları Rus uçağına bir süre eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırmışlardı.




#Almanya
#Rus uçağı
#Rusya
36 dakika önce
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