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Dünya Rus medyası Türkiye drone savaş sanatını mükemmelleştiriyor
AVRUPA

Rus medyası: Türkiye drone savaş sanatını mükemmelleştiriyor

Rus televizyon kanalı RT’nin internet sitesinde yayımlanan yazıda Türkiye’nin SİHA gücüne övgüler düzüldü. Eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter tarafından kaleme alınan yazıda, “Türkiye, askeri İHA sürüleri kullanarak savaşmanın yeni ölümcül şeklini mükemmelleştirdi. Gerçek şu ki, çoğu ülke, bir Türk ‘insansız hava aracı sürüsü’ ile karşı karşıya kalırsa pek iyi durumda olmayacaktır” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türk İHA/SİHA’ları uluslararası medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Rus televizyon kanalı Russia Today’de (RT), eski ABD Deniz Piyade İstihbarat Subayı Scott Ritter tarafından Türkiye’nin SİHA gücü değerlendirildi.

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“Savaş tarihinde, özellikle Avrupa'da paniğe neden olan bir devrime tanık oluyoruz. Türkiye, Suriye'de ve Libya'daki modern çatışmalardaki kapsamlı deneyimle, drone savaş sanatını mükemmelleştiriyor” diyen Ritter, Türkiye’nin SİHA gücüne dair şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'den Libya'ya ve Dağlık Karabağ'a kadar bu yeni askeri saldırı yöntemi vahşice etkili oldu. Azerbaycan'ın Ermenistan'a verdiği askeri yenilgi bir şans eseri değil, Bakü'nün savaştaki en büyük müttefiki olan Türkiye tarafından drone savaşı sanatının mükemmelliğinin bir tezahürüdür.

Avrupa Birliği ordularının çoğu böyle bir tehditle karşı karşıya kaldıklarında Ermeni Ordusu kadar sefil bir şekilde davranacaklar. Dağlık Karabağ semalarında yaşananlar, askeri işlerdeki bir devrime benzetilebilir. Ermenistan'ın başına gelenler, insansız hava araçlarının kullanımına odaklanan yeni bir tür savaşın doruk noktasıydı.

Türkiye tarafından gerçekleştirilenler gibi entegre bir insansız hava aracı saldırısı ölümcül derecede etkili olabilir. Her biri birden fazla konumu hedefleyebilen dört veya daha fazla sistemle eş zamanlı olarak saldırı yürütüldüğünde, yıkıcı sonuçlara neden oluyor.

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Türkiye, İdlib vilayetindeki çatışmalardan çıkardığı dersleri Mayıs 2020'de Libya'da farklı bir savaş sahnesine uygulayabildi. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya dahil olmak üzere birçok yabancı güç tarafından desteklenen Hafter, Türkiye'nin Suriye'de mükemmelleştirdiği entegre drone savaşı sayesinde püskürtüldü.

Türkiye, drone savaşına entegre bir yaklaşım getirdi. Gerçek şu ki, çoğu ülke, bir Türk “insansız hava aracı sürüsü” ile karşı karşıya kalırsa , pek iyi durumda olmayacaktır."

RT'nin internet sitesinde yayımlanan yazı.

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