Rus petrol rafinerisine insansız hava aracı saldırısı

Rus devlet haber ajansı RIA'nın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, çarşamba günü Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Ilsky petrol rafinerisine bir insansız hava aracı düştü.

Herhangi bir can kaybı veya altyapı hasarına yol açmadı.