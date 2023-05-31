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Dünya

Rus petrol rafinerisine insansız hava aracı saldırısı

Rusya, ülkenin güneyindeki bir petrol rafinerisine insansız hava aracı düştüğünü duyurdu. Rus yetkililer daha önce Ukrayna'dan Azak Denizi'nin karşısında yer alan Ilsky rafinerisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

10:11 . 31/05/2023 Çarşamba
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Rus petrol rafinerisi

Rus petrol rafinerisi

Rus devlet haber ajansı RIA'nın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, çarşamba günü Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Ilsky petrol rafinerisine bir insansız hava aracı düştü.


Herhangi bir can kaybı veya altyapı hasarına yol açmadı.


Rus yetkililer daha önce Ukrayna'dan Azak Denizi'nin karşısında yer alan Ilsky rafinerisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.


Salı günü Rusya, Ukrayna'yı Moskova'ya yönelik bir insansız hava aracı saldırı girişimi dalgasından sorumlu tuttu.




#Rusya
#Krasnodar
#Petrol
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